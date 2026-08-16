Lula e Flávio Bolsonaro trocam acusações na abertura oficial da campanha

Presidente discursou em estádio lotado em São Bernardo do Campo; senador usou áudio do pai em Copacabana

Publicado em 16/08/2026 às 15:21

Alterado em 16/08/2026 às 17:23

Lula e Flávio Bolsonaro escolheram cenários com forte valor político para marcar a largada da disputa presidencial. O presidente falou na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, enquanto o senador reuniu apoiadores em Copacabana, no Rio de Janeiro.

As duas escolhas reforçaram mensagens diferentes para públicos também distintos. No caso de Lula, o endereço remete à sua trajetória sindical e ao surgimento do PT. Já Copacabana foi usada por Flávio como vitrine de continuidade ao bolsonarismo e às grandes mobilizações ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.



Flavio foi de colete à prova de balas Foto: Ansa

Discursos com memória afetiva e tensão política

Lula recorreu ao saudosismo do período em que liderou greves no ABC paulista e citou passagens pessoais, como a lembrança da mãe, dona Lindu. O discurso também teve críticas à atuação de adversários durante a pandemia e à gestão anterior do governo federal.

Flávio, por sua vez, buscou aproximar sua imagem da do pai e utilizou um áudio de Jair Bolsonaro no comício. O senador afirmou que a campanha seria uma continuidade do legado político do ex-presidente e fez ataques ao governo Lula, mencionando suspeitas e escândalos de corrupção.

Troca de acusações marca a largada eleitoral

Os dois lados adotaram um tom duro logo no primeiro dia da propaganda eleitoral. Lula acusou a direita de responsabilidade pela tragédia sanitária da Covid-19, enquanto Flávio retomou temas que costumam aparecer nos ataques ao PT e ao atual governo.

Com o início oficial da campanha liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a disputa tende a ganhar intensidade nas próximas semanas. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro.