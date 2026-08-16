Lula e Flávio Bolsonaro iniciam campanha mirando o Sudeste

A largada da disputa presidencial terá atos em cidades simbólicas e uma disputa direta pela influência nos principais colégios eleitorais do país

Publicado em 16/08/2026 às 11:21

Alterado em 16/08/2026 às 11:21

A campanha eleitoral começa neste domingo com os principais nomes da corrida presidencial voltando os olhos para a Região Sudeste. Lula e Flávio Bolsonaro, apesar de terem projetos políticos opostos, escolhem a região como ponto de partida de suas agendas, reforçando a disputa pelos maiores colégios eleitorais do país.

Em comum, os dois candidatos apostam em cidades carregadas de simbolismo político. Lula retorna a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, enquanto Flávio Bolsonaro abre sua campanha em Copacabana, no Rio de Janeiro, em movimentos pensados para dialogar com suas bases e projetar mensagens para além de seus redutos.

Lula aposta em símbolo histórico no ABC Paulista

O evento de lançamento da campanha petista será na Vila Euclides, local associado às greves dos metalúrgicos lideradas por Lula no fim da década de 1970. A escolha do espaço busca resgatar a trajetória sindical do presidente e conectar essa memória a uma narrativa voltada para o futuro.

Aliados do presidente organizaram chamadas nas redes para mobilizar apoiadores, e a expectativa é de caravanas para o ato. A campanha também prevê presença forte do Sudeste nos próximos dias, com eventos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, além de temas que devem entrar no discurso, como a descoberta de petróleo na bacia da Foz do Amazonas.

Flávio Bolsonaro mira Rio, Minas e alianças regionais

Depois de lançar a candidatura na convenção do PL em São Paulo, Flávio Bolsonaro inicia sua agenda em Copacabana e em seguida deve seguir para Juiz de Fora, em Minas Gerais, em uma motociata. A cidade ganhou peso político por ter sido palco do atentado sofrido por Jair Bolsonaro em 2018.

A campanha do senador quer concentrar grande parte das ações no Sudeste, onde está cerca de 40% do eleitorado brasileiro. Também estão no roteiro Belo Horizonte, Maceió, a Festa do Peão de Barretos e encontros com o governador Tarcísio de Freitas e lideranças evangélicas, numa tentativa de ampliar alianças e fortalecer a imagem do candidato.

Outros candidatos também fazem apostas simbólicas

Renan Santos escolhe a Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, para seu primeiro ato, apesar de protestos da UNE e de uma ameaça recebida pela equipe. Já Ronaldo Caiado abandona a concentração em um único palanque e faz uma caravana por cidades goianas, usando sua passagem pelo governo estadual como vitrine para o plano nacional.

Romeu Zema começa em Montes Claros, no Norte de Minas, citando sua ligação com a região e a memória de Humberto Souto. As escolhas mostram que, além da disputa nacional, cada candidatura tenta construir uma narrativa própria a partir de lugares, símbolos e apoios locais.

Calendário eleitoral define próximos marcos da disputa

O cronograma eleitoral também já está em curso. As convenções partidárias terminaram em 5 de agosto, e o registro formal das candidaturas foi encerrado em 15 de agosto. A partir do dia 16, os candidatos passaram a poder fazer comícios, propaganda e pedidos de voto.

O calendário segue com regras sobre propaganda eleitoral em rádio e TV, restrições a prisões de candidatos e eleitores, limites para transporte de armas por CACs e a data do primeiro turno em 4 de outubro. Caso haja segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro, com novas datas de propaganda e restrições específicas até o encerramento da disputa.