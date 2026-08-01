Tarcísio de Freitas é confirmado para disputar reeleição em São Paulo

Republicanos confirma chapa

O Partido Republicanos oficializou, neste sábado (1), durante convenção na capital paulista, a candidatura de Tarcísio de Freitas à reeleição para o governo de São Paulo. A chapa terá Felício Ramuth (MDB) como vice-governador, em uma composição construída com uma ampla aliança partidária no estado.

Além de Republicanos e MDB, a coligação reúne PL, PSD, União Brasil, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Avante e Novo. O movimento fortalece a base política do governador na disputa eleitoral e sinaliza uma articulação extensa para a campanha.

Candidaturas ao Senado

Na mesma convenção, o partido aprovou outros nomes para a eleição. André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) foram confirmados como candidatos ao Senado, além de postulantes às vagas de deputado federal e estadual, completando a chapa proporcional.

A presença de lideranças aliadas reforçou o caráter estratégico do encontro. Flávio Bolsonaro, citado como candidato à Presidência da República pelo PL no texto, esteve no evento e acompanhou a oficialização da candidatura de Tarcísio.

Discurso destacou trajetória pessoal e política

Em sua fala, Tarcísio agradeceu à esposa, Cristiane Freitas, relembrou a batalha contra o câncer e ressaltou o início de sua carreira política ao lado de Jair Bolsonaro. O governador afirmou que servir é o único motivo para ocupar o cargo e classificou essa visão como a essência da política.

Antes de assumir o governo paulista, Tarcísio, de 51 anos, foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Engenheiro civil nascido no Rio de Janeiro, também atuou no PPI, no DNIT, na Controladoria-Geral da União e como consultor legislativo da Câmara dos Deputados. (com informações da Agência Brasil)