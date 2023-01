Tarcísio de Freitas toma posse no governo de São Paulo

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) tomou posse como governador de São Paulo, na manhã deste domingo (1º), em cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Em seu discurso, o novo governador ressaltou o apoio que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa do cargo. Tarcísio não tem carreira política em São Paulo, mas foi o mais bem votado no primeiro turno, com 42,32% dos votos. No segundo turno, derrotou Fernando Haddad (PT), por 55,27% a 44,73%.

"Na política, inicio meus agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou a este desafio, que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do ministério em 2019, já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das prssões partidárias padrão, que estamos reproduzindo em São Paulo", disse Tarcísio.

O governador afirmou que seu governo não hesitará em "dar passos atrás quando necessário", mas está "extremamente ciente" da responsabilidade e "comprometido com os acertos".

Em sua fala, Tarcísio também afirmou que a atenção às "demandas populares" deve ser o "grande direcionador da ação do estado".

"A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo e a terceira economia da América Latina, é enorme. Só não é maior que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do estado.”

Tarcísio foi empossado novo governador ao lado de seu vice, Felício Ramuth (PSD). Ambos prestaram o compromisso constitucional na Alesp, assinando o termo de posse diante do presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), e prometeram "cumprir e fazer cumprir a Constituição federal e a do estado e observar as leis". (com agência Sputnik Brasil)