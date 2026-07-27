Datafolha: 52% veem Trump favorecendo Flávio Bolsonaro

Pesquisa também mostra quem é apontado como principal culpado pelas tarifas e qual saída os brasileiros preferem para a crise com os EUA

Publicado em 27/07/2026 às 11:59

Alterado em 27/07/2026 às 11:59

Para 52% do eleitorado brasileiro, o presidente norte-americano Donald Trump age para beneficiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Outros 37% discordam dessa avaliação e 11% disseram não saber.

Os dados fazem parte de levantamento do Datafolha divulgado no domingo (26), em meio ao atrito entre Palácio do Planalto e Casa Branca por causa da imposição de novas tarifas às importações brasileiras. A sobretaxa de 25% passou a valer na quarta-feira (22), e uma taxa adicional de 12,5% começou a ser aplicada na sexta-feira (24).

Disputa política e comercial

No anúncio do primeiro tarifaço, em julho de 2025, Trump citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como justificativa. Após a nova rodada de medidas, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro agradeceram ao governo dos Estados Unidos nas redes sociais.

Lula, por sua vez, voltou a afirmar que a família Bolsonaro age contra os interesses do Brasil para obter benefício próprio. Flávio Bolsonaro rebateu, dizendo que a punição decorre de uma postura “antiamericana” do governo brasileiro e da falta de negociação adequada.

Quem tem razão na crise

Quando o Datafolha perguntou com qual lado da disputa narrativa os entrevistados concordam mais, 34% disseram que Lula tem mais razão, enquanto 26% ficaram com Flávio Bolsonaro. Outros 24% afirmaram que nenhum dos dois está correto, 11% disseram concordar com ambos e 6% não souberam responder.

Já ao avaliar quem é o principal culpado pelas tarifas, Lula apareceu em primeiro lugar, citado por 35% dos entrevistados. Trump veio em seguida, com 28%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 13%, e Eduardo Bolsonaro, com 10%.

O que o público quer que o Brasil faça

Sobre a atuação do governo brasileiro nas negociações, 51% disseram que o governo fez menos do que deveria, 29% avaliaram que fez o que deveria e 12% que fez mais do que o necessário. Apesar das discussões sobre retaliação, a solução mais apoiada é a negociação.

Segundo a pesquisa, 74% defendem que o Brasil tente convencer o presidente dos Estados Unidos a mudar de ideia. Outros 17% preferem taxar igualmente os produtos americanos vendidos no país, enquanto só 2% querem que o Brasil aceite todas as exigências feitas por Washington.

Como a pesquisa foi feita

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados presencialmente entre 22 e 24 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01166/2026.