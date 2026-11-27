Ministro do STF bloqueia a tramitação de 14 emendas e aguarda explicações do senador e do Senado

Publicado em 27/11/2026 às 16:54

Alterado em 27/11/2026 às 19:04

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu a execução de emendas parlamentares apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2027. Ao todo, são 14 emendas, que somam R$ 79,3 milhões.

Na decisão, Dino afirmou que a medida é necessária para resguardar a regularidade do processo orçamentário e evitar eventual dano de difícil ou impossível reparação. O ministro atendeu a um pedido do deputado Santana Braga (PT-SP), que questionou a tramitação das propostas.

Viagem aos Estados Unidos entra na análise

A decisão foi tomada após a informação de que Flávio Bolsonaro deixou o país logo depois de o ministro Alexandre de Moraes pedir a retenção de seu passaporte. Segundo o texto da decisão, Dino quer apurar se houve autorização formal para a viagem ou se o senador está em missão oficial no exterior.

O ministro também abriu prazo para manifestação de Flávio Bolsonaro antes de uma decisão definitiva. Além disso, pediu esclarecimentos ao Senado Federal sobre as condições em que o parlamentar está fora do Brasil.

Precedentes do STF sobre mandato no exterior

Flávio Dino comparou o caso ao de Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, e ao de Alexandre Ramagem. Ambos foram deputados federais e, segundo a Corte, não poderiam exercer mandato parlamentar brasileiro com base em outro país.

Na ocasião, o plenário do STF entendeu que o modelo de atuação remota integral a partir do exterior não é compatível com o mandato. A Câmara acabou cassando os mandatos dos dois parlamentares, e a Corte registrou que esse tipo de atuação afronta princípios como legalidade e moralidade.

Próximos passos no Supremo

A suspensão determinada por Dino tem caráter liminar, ou seja, provisório. A palavra final dependerá das manifestações de Flávio Bolsonaro e do Senado, e o caso ainda poderá ser levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal.

Enquanto isso, a análise das emendas fica paralisada, em um episódio que combina discussão orçamentária, questionamentos sobre a permanência do senador no exterior e possíveis reflexos políticos dentro do Congresso e do STF.