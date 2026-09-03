Deputados de esquerda pedem suspeição de André Mendonça no caso Banco Master

Parlamentares do PT, PCdoB, PSol e Rede acionaram a PGR e levaram o pedido ao presidente do STF, Edson Fachin

Publicado em 03/09/2026 às 11:50

Alterado em 03/09/2026 às 12:01

Deputados federais do PT, do PCdoB, do PSol e da Rede pediram à Procuradoria-Geral da República que solicite a suspeição do ministro André Mendonça na relatoria do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal. A iniciativa também foi levada ao presidente da Corte, Edson Fachin, em uma petição assinada por 17 parlamentares.

O grupo sustenta que o ministro não estaria dando tratamento isonômico às investigações da Operação Compliance Zero, que envolvem o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os deputados, a condução do processo levanta dúvidas sobre imparcialidade e transparência.

Críticas ao sigilo e à condução das apurações

Além de pedir a troca do relator, as bancadas querem o fim do sigilo sobre as investigações que tratam do financiamento de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. Os parlamentares afirmam que a apuração aponta um repasse de US$ 12,3 milhões de Vorcaro para a produção.

Na avaliação dos autores da petição, houve diferença de tratamento entre partes do caso. Eles citam a retirada do sigilo da apuração envolvendo o senador Jaques Wagner e também a divulgação de diálogos de Vorcaro com autoridades como Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues e Paulo Gonet.

Pressão política e próximos passos

O deputado Rogério Correia afirmou que André Mendonça já não teria condições de continuar como relator por causa do tratamento desigual dado às informações. Pedro Uczai, líder do PT na Câmara, também criticou a falta de transparência e defendeu que as investigações sejam feitas com decência, dignidade e isonomia.

Enquanto os governistas articulam uma possível CPMI do Dark Horse, a oposição se movimenta em outra frente e tenta abrir um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado. Também há pedidos de afastamento de Andrei Rodrigues, queixa-crime contra Paulo Gonet e uma solicitação para que Fachin leve o caso Master ao plenário.