Fachin manda Mendonça abrir sigilo do restante das investigações sobre Banco Master, inclusive dados do filme Dark Horse

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou que o ministro André Mendonça retire o sigilo de todas as investigações relacionadas ao Banco Master. A decisão inclui procedimentos ligados à Pet 15.556 e à Operação Compliance Zero, que levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro.

Pedido da PGR levou à nova decisão

A medida foi tomada nesta sexta-feira (11) após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pediu a liberação integral dos documentos. Fachin deu prazo de 24 horas para o envio do material à Presidência do STF e aos gabinetes dos ministros.

O despacho também determina a retirada do sigilo da Pet 15.556, com exceção apenas de diligências em andamento ou futuras que possam comprometer a efetividade das apurações. Segundo o STF, a petição reúne os principais documentos e procedimentos ligados à investigação mais ampla.

Documentos omitidos ampliaram a crise

Na véspera, Fachin já havia pedido a abertura do sigilo, mas Mendonça não teria cumprido a ordem de forma integral. De acordo com a PGR, cerca de 180 documentos e arquivos digitais ficaram fora da lista enviada, entre eles peças consideradas centrais para a apuração.

Entre os itens não liberados estava a investigação sobre o pedido de R$ 134 milhões feito por Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, valor que teria sido solicitado para financiar a produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

STF vai analisar o caso na próxima terça-feira

A PGR afirmou que a remessa encaminhada por Mendonça não continha grande parte dos procedimentos atualmente correlatos à investigação principal da Operação Compliance Zero. O órgão apontou que a omissão dificultava a visão completa do conjunto de apurações em curso.

Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin também haviam feito pedidos semelhantes. Agora, o STF deve analisar a investigação na próxima terça-feira (15), em meio à pressão por mais transparência no caso.