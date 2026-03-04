PF deflagra 3ª fase da Operação Compliance Zero; Policiais cumprem quatro mandados de prisão preventiva, incluindo a de Daniel Vorcaro

Mensagens encontradas no telefone do banqueiro foram determinantes para a nova captura do dono do Banco Master

Publicado em 04/03/2026 às 07:50

Alterado em 04/03/2026 às 08:17

A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (4) pela Polícia Federal (PF). Os policiais investigam “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.

A PF cumpre, desde cedo, quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. “As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil”.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi preso, de novo.

A Polícia Federal encontrou no telefone do dono do Banco Master, em grupo no Whatsapp, planos para que dois capangas praticassem atos de violência contra jornalistas que acompanham o caso com olhar crítico.

O STF determinou também afastamento de cargos públicos de alguns investigados, além de sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.

A medida tem por objetivo interromper “a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”, informou a PF.

MAIS DETALHES A SEGUIR