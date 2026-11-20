Há mais de 300 anos, tropas coloniais organizaram uma ofensiva para destruir o Quilombo dos Palmares, espaço que por cerca de um século ofereceu proteção e liberdade a centenas de negros fugidos da escravidão. Formado por diversos mocambos entre Alagoas e Pernambuco, Palmares se consolidou como uma das maiores e mais duradouras experiências de resistência das Américas.

Segundo historiadores, o quilombo começou a se formar no fim do século 16 e atingiu seu auge no século 17. Sua duração e a dimensão territorial ocupada o distinguem de outras comunidades semelhantes no continente, reforçando sua relevância na história brasileira.

Zumbi, Ganga Zumba e as estratégias de luta

À frente da resistência estava Zumbi, nascido em Palmares, capturado ainda criança pelos portugueses e levado para Porto Calvo, onde foi educado por um padre. Depois de fugir, ele retornou ao quilombo e assumiu papel central no momento em que Palmares sofria ataques de portugueses e bandeirantes.

Ao mesmo tempo, Ganga Zumba, então liderança do quilombo, buscava negociar um acordo com o governo de Pernambuco. A proposta previa liberdade apenas para os nascidos em Palmares, deixando de fora quem havia escapado da escravidão. Zumbi rejeitou a solução por considerá-la insuficiente e incompatível com a luta coletiva do quilombo.

A queda do mocambo do Macaco e a morte de Zumbi

A chamada capital de Palmares era o mocambo do Macaco, também conhecido como Cerca Real dos Macacos, na Serra da Barriga, em Alagoas. No início de 1694, as tropas coloniais concentraram seus ataques contra esse núcleo, até desmantelar o assentamento e enfraquecer a estrutura do quilombo.

Zumbi continuou combatendo por mais de um ano. Em 20 de novembro de 1695, foi emboscado e morto pelas tropas coloniais. Depois de decapitado, teve a cabeça exposta em praça pública, no Recife, como forma de intimidação política.

Memória, debates e a atualidade de Zumbi

Pesquisadores destacam que a figura de Zumbi sobreviveu à tentativa de apagamento e se fortaleceu como símbolo da luta da população negra brasileira. Sua trajetória passou a representar não apenas um líder do século 17, mas também uma memória coletiva de resistência contra a escravidão e o racismo.

Há debates sobre a própria natureza de sua liderança, já que alguns especialistas defendem que “zumbi” pode ter sido também um título militar ou administrativo. Ainda assim, a morte de Zumbi em 1695 é um fato histórico consolidado por documentos da época.

Grande parte das fontes sobre Palmares foi produzida por inimigos do quilombo, primeiro pelos holandeses e depois por tropas ligadas à coroa portuguesa. Por isso, historiadores alertam para o viés ideológico desses registros e para a necessidade de ler essa história a partir de outras perspectivas.

O 20 de novembro foi adotado pelo movimento negro como referência de luta e contraponto ao 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea. A data denuncia a ideia de uma falsa abolição, já que a liberdade formal não veio acompanhada de políticas de cidadania para a população negra liberta.

Mais de um século depois, os desafios permanecem. Pesquisas recentes indicam que a discriminação racial ainda é vista como problema central e que a população negra segue sendo a principal alvo da violência policial no país. Nesse cenário, Palmares, Zumbi, Aqualtune, Acotirene e Ganga Zumba permanecem como símbolos de resistência e defesa da democracia brasileira.

Aspas

'O que torna Palmares diferente dos outros é justamente sua longa duração no tempo e sua ocupação do espaço'

'A partir da fuga de Zumbi para o Quilombo dos Palmares, ele assume uma liderança importante, justamente na época em que Palmares estava guerreando contra as tropas portuguesas, particularmente dos bandeirantes'

'No auge de Palmares e ao mesmo tempo em que a guerra de Palmares vai chegando ao fim, Zumbi é a principal liderança'

'Alguns autores trabalham a ideia de zumbi enquanto um título militar, de liderança. E dessa forma, Zumbi estaria presente em vários momentos. Mas é importante destacar que esse Zumbi, que é assassinado no dia 20 de novembro de 1695, é Francisco. Seria esse escravizado que tinha sido criado por um padre, em Porto Calvo, que fugiu, que conquistou a liberdade'

'Já vi também falas de que Zumbi já escravizava africanos na África. Mas Zumbi não nasce na África, ele nasce aqui na diáspora, ele nasce no Nordeste brasileiro'

'A abolição da escravidão no Brasil foi pensada para afastar o acesso à cidadania pela população liberta e também não pensou nos rumos que essa população liberta teria a partir do 14 de maio de 1888. Por isso, o movimento negro constrói a data do 20 de novembro como uma forma de denúncia à ideia de falsa abolição simbolizada pelo 13 de maio'

'Palmares, Zumbi, Aqualtune, Acotirene, Ganga Zumba, todas essas lideranças seguem como símbolos de resistência da luta negra, como farol para as lutas atuais e para as lutas que estão por vir em defesa da democracia brasileira'

Danilo Luiz Marques, professor de história da Universidade Federal de Alagoas (Ufal)





'Quando falamos de Zumbi dos Palmares, precisamos compreender que sua história tem duas dimensões. A de um homem que viveu no século 17 e a de um símbolo que, ao longo do tempo, passou a representar a resistência da população negra brasileira'

'Hoje, Zumbi representa muito mais do que a lembrança de um líder quilombola do período colonial. Sua trajetória assume o protagonismo negro na construção da própria história e nos ajuda a compreender que a liberdade não foi um presente concedido, mas resultado de séculos de resistência e luta'

Camilla Fogaça Aguiar, historiadora





'A gente não sabe se zumbi é uma personagem ou se é um título ocupado por diferentes personagens. Isso é o aspecto histórico da coisa. A outra é a construção histórica de uma mitologia em torno de Zumbi que resultou na figura do herói, no século 20'

'Tem uma carta que descreve a exposição pública do corpo. Então, essa figura existe. Não há dúvida sobre isso. É plausível a ideia de que tenham sido sucessivos líderes. E o último foi o líder capturado. Mas, acredito que isso importe pouco'

Jean Marcel Carvalho França, pesquisador da Universidade Estadual Paulista (Unesp)

(com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil)