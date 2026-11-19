Trinta países já aderiram à Declaração de Belém de Combate ao Racismo Ambiental, proposta durante a COP30, realizada em novembro do ano passado na capital paraense. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, a iniciativa busca fortalecer o diálogo internacional sobre a relação entre igualdade racial, meio ambiente e clima.

A ministra afirmou que a meta do governo é ampliar o número de signatários nas próximas conferências do clima. Para ela, a discussão precisa avançar para que fique claro quem são os grupos mais afetados pelas mudanças climáticas e de que forma essas desigualdades se aprofundam em diferentes territórios.

Quem mais sofre com a crise climática

Rachel Barros destacou que os impactos mais severos recaem sobre pessoas negras, principalmente mulheres negras, além de moradores de favelas e periferias. Ela reforçou que esse recorte é essencial para que políticas públicas consigam enfrentar as desigualdades de forma mais efetiva e não tratem a crise climática apenas como um problema ambiental abstrato.

De acordo com a ministra, o Ministério da Igualdade Racial já instalou o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Racismo Ambiental, com participação da sociedade civil. A intenção é ampliar a escuta e construir respostas mais integradas para os efeitos sociais da emergência climática no país.

Campanha contra racismo nos aeroportos

Durante entrevista ao programa Bom dia, ministra, do Canal GOV, Rachel Barros também falou sobre uma campanha que será lançada contra o racismo nos aeroportos. A ação prevê a publicação de um guia para passageiros e o treinamento de agentes aeroportuários, com foco em prevenir abordagens discriminatórias e orientar quem presencia ou sofre esse tipo de violência.

O guia, chamado Racismo Não Decola, reúne informações sobre práticas discriminatórias em aeroportos, a bordo das aeronaves e no ambiente de trabalho. O material também indica os canais de denúncia no Ministério da Igualdade Racial e na Agência Nacional de Aviação Civil, além de trazer recomendações para testemunhas de casos de racismo.

Parcerias e canais de denúncia

Segundo a ministra, muitas pessoas não sabem onde buscar ajuda quando se sentem discriminadas. Por isso, além de informar, a campanha pretende facilitar o acesso aos meios de denúncia e qualificar a atuação dos profissionais do setor aéreo. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Igualdade Racial com o Ministério dos Portos e Aeroportos, a Anac, a Abear e a ABR Aeroportos do Brasil.