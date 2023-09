Plataforma de dados sobre raça é criada pelo Ministério da Igualdade Racial

Bárbara Cavalcante - O Ministério da Igualdade Racial (MIR) lançou na última terça-feira (5) o Hub da Igualdade Racial, uma plataforma on-line que reúne bases informativas para consultas sobre dados com recortes de cor ou raça e outros fatores sociais dentro de sete grandes eixos temáticos, sendo eles educação, saúde, trabalho, violência, desenvolvimento social, demografia e setor público.

Em declaração divulgada pela assessoria do MIR, a secretária-executiva da pasta, Roberta Eugenio, destacou a importância dos dados e o papel do movimento negro para a iniciativa. Segundo Eugenio, a ideia da criação de um espaço como esse é antiga.

"Agora, acho que a gente dá curso a isso através do lançamento do hub e entendendo também que é de nossa responsabilidade ter uma plataforma que contribua quando cada cidadão, cidadã e cada um do governo federal procure informações sobre dados desagregados e sobre igualdade racial", disse.

Segundo o MIR, o hub servirá de apoio para a organização de dados e qualificação do debate público, contribuindo para a formulação de políticas públicas, pesquisas acadêmicas e jornalísticas, além de usos diversos por movimentos sociais e para a população em geral.

A diretora de avaliação, monitoramento e gestão da informação do MIR, Tatiana Dias, também destacou o impacto da plataforma no governo federal. Para ela, o hub servirá para que todas as secretarias do governo possam ter acesso a dados sobre raça no Brasil de forma transversal entre as áreas da administração.

"A ideia é aproveitar as capacidades instaladas garantindo maiores institucionalidades dessas informações, porque elas serão atualizadas em tempo real e serão cuidadas pelos gestores das próprias bases".

O governo aponta que os links disponíveis levarão para sites e instituições de pesquisa respeitadas, além de órgãos públicos que forneçam possibilidades de consulta de suas bases de dados.

Para conferir os dados do HUB e obter mais informações, acesse aqui a plataforma do Ministério da Igualdade Racial.