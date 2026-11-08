Maioria reprova fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Levantamento da Quaest mostra forte rejeição à decisão do senador e amplia o debate sobre fraude eleitoral no país

Publicado em 08/11/2026 às 10:38

Alterado em 08/11/2026 às 10:38

Pesquisa Quaest divulgada neste domingo (8) mostra que a maioria dos brasileiros desaprova a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais. Para 62% dos entrevistados, a decisão foi errada, enquanto 29% a consideram certa. Outros 9% não souberam ou preferiram não responder.

Mesmo entre eleitores do senador, a avaliação não é consensual. Embora 58% aprovem a fuga do país, quase um terço, 32%, discordam da atitude. Entre os que votaram em Lula, a rejeição é ainda mais ampla e chega a 89%.

Percepção sobre a motivação divide o país

A Quaest também investigou o que teria levado Flávio Bolsonaro a deixar o Brasil. Para 56% dos entrevistados, a saída foi uma forma de fugir da Justiça. Já 35% acreditam que ele buscou se proteger de perseguição política, enquanto 2% rejeitam as duas hipóteses apresentadas. Outros 7% não souberam responder.

O recorte por voto mostra diferenças marcantes. Entre os eleitores de Lula, 83% afirmam que o senador fugiu para escapar da Justiça. Já entre os apoiadores de Flávio, prevalece a interpretação de perseguição política, com 65%, embora 29% também apontem fuga da Justiça.

Maioria confia no resultado das urnas

A pesquisa indica ainda que 59% desaprovam os questionamentos de Flávio Bolsonaro ao resultado das eleições, em linha com o que ocorreu após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022. Na época, 61% também rejeitavam esse tipo de contestação.

Sobre a lisura do pleito, 61% dos entrevistados dizem acreditar que as eleições brasileiras foram limpas e justas. Outros 30% sustentam que houve fraude. Entre os eleitores de Flávio, a desconfiança é maior: 64% creem em fraude, enquanto 28% consideram o processo legítimo.

Diferenças regionais e metodologia

Os dados também revelam contrastes regionais. No Nordeste, 72% afirmam que o país teve eleições limpas e justas. No Sul, por outro lado, 41% acreditam que houve fraude, o maior índice entre as regiões.

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)