Milagre da multiplicação: Flavio Bolsonaro declara fortuna de R$ 8,186.000,00 à Justiça Eleitoral

Flávio Bolsonaro conseguiu registrar sua candidatura à Presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral na noite desta quinta-feira (13), após uma disputa envolvendo sua filiação partidária. Poucas horas antes, o presidente do TSE, Nunes Marques, havia determinado a desfiliação do senador do Missão e o restabelecimento de sua vinculação ao PL. Não se sabe se Marques, entusiasta a candidatura bolsonarista, agiu de ofício (por vontade própria) nesse caso ou se houve alguma provocação (uma petição), como juízes sérios fazem.

O impasse surgiu depois que Flávio apareceu como filiado ao Missão sem consentimento, em uma alteração que ocorreu entre a noite de quarta-feira (12) e a manhã de quinta. Diante da mudança inesperada, a defesa do senador acionou o TSE para resolver a situação e viabilizar o registro da candidatura.

Patrimônio declarado chama atenção

Na documentação apresentada à Justiça Eleitoral, o senador informou possuir R$ 8,186 milhões em bens. O valor representa um aumento de R$ 6,4 milhões em relação ao que havia sido declarado por ele em 2018, quando disputou outro cargo eletivo.

O patrimônio informado por Flávio é quase o dobro dos R$ 4,8 milhões declarados pelo presidente Lula, que tem quase o dobro da idade dele e isso tem de se levar em conta. A comparação ganhou destaque no cenário político após o registro oficial da candidatura.

Sem contar que Flavio sempre foi político, salário de político, como advogado nunca trabalhou em uma causa, digamos, vultosa em termos de honorários, o que se sabe.

E do salário de político, diga-se, precisa tirar o sustento, pagar as contas da casa, o supermercado, o cartão de crédito etc. E se, mesmo assim, conseguiu juntar quase R$ 9 milhões, denota que o rapaz é ágil em investimentos... Ou terá recebido conselhos do Queiroz?

Detalhe: há oito anos, Flavio declarou pouco mais de R$ 1 milhão à Justiça Eleitoral, o que já não era pouco.

Proposta de governo com foco fiscal

A campanha do senador também divulgou um plano de governo de 76 páginas, com previsão de reformulação das regras fiscais. A proposta defende medidas para estabilizar e reduzir a dívida pública brasileira, além de mudanças estruturais na condução da economia.

O documento afirma que um governo Flávio faria o “oposto” da atual administração na política fiscal. Segundo o texto, a gestão petista teria “destruído o teto de gastos” ao enfraquecer mecanismos de controle e criar regras consideradas frágeis e facilmente alteráveis.

Reforma do Judiciário e críticas ao governo Lula

Além da pauta econômica, o programa do candidato inclui uma reforma do Poder Judiciário. Entre os pontos defendidos, está o fim da competência criminal do Supremo Tribunal Federal para julgar parlamentares, o que ampliaria o alcance da mudança proposta pela campanha.

O plano foi divulgado no início da noite e seria comentado em uma live com Flávio e aliados. A publicação reforça o tom de confronto com o governo atual e coloca a área fiscal como uma das bandeiras centrais da candidatura do PL.

Sob Mendonça, vazamento zero

No Congresso, parlamentares da oposição estão encasquetados com a falta de vazamentos do caso da investigação do "financiamento" do filme "Dark Horse", sobre Bolsonaro, pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Correndo nas mãos do "terrivelmente evangélico" André Mendonça, no STF, nada dessa história tenebrosa vem a público, no mesmo momento em que o mesmo ministro derrubou o sigilo dos casos de Jaques Wagner e Lulinha.