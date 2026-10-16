PF encontra mensagens que citam festa de Vorcaro para Kassio com garotas de programa

A revista Piauí publicou uma reportagem afirmando que Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e dono do Banco Master, teria custeado e promovido uma festa em um tríplex no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, para o ministro do STF Kassio Nunes Marques. A apuração se baseia em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro. A festa teria contado com um time de garotas de programa.

Segundo o material citado, o ex-banqueiro teria coordenado a organização do encontro com ao menos sete pessoas, entre motoristas, mordomo, chef de cozinha, faxineira, arquiteto e uma agenciadora de garotas de programa. As mensagens não esclarecem se Vorcaro participou pessoalmente do evento.

Custos, convidados e detalhes do encontro

A festa ocorreu em 28 de fevereiro de 2025 e reuniu 15 convidados. Os gastos teriam chegado a cerca de R$ 21 mil apenas em carnes e caviar. O texto também relata diálogos que apontariam para a presença do ministro no imóvel e para a continuidade da reunião durante a noite.

Em uma das mensagens atribuídas ao mordomo chamado “Michael” nos contatos de Vorcaro, há referências a convidados na piscina, ao prolongamento da permanência do ministro e a um quadro de "pessoas nuas" no local. Depois, o mesmo interlocutor teria enviado fotos com preservativos usados e uma calcinha encontrada no ambiente.

Kassio teria entrado no quarto com cinco garotas de programa, de acordo com as mensagens.

Resposta de Kassio Nunes Marques

Kassio Nunes Marques foi procurado para falar sobre o assunto e afirmou que nunca autorizou ninguém a falar em seu nome e que não pode ser responsabilizado por ações ou conversas de terceiros. O ministro também disse que nunca votou a favor de Daniel Vorcaro, inclusive dando voto pela manutenção da prisão do banqueiro, e negou ter trocado mensagens com ele ou pedido qualquer coisa ao banqueiro.

Ainda na nota, o magistrado disse ainda que seu filho nunca recebeu nada do Banco Master. Ele classificou a reportagem como uma tentativa de fazer ilações e de fragilizar a condução da Justiça Eleitoral, ao relacionar os diálogos à sua atuação na presidência do TSE.

Outras acusações envolvendo Vorcaro

O Uol apontou nesta semana um suposto financiamento de rede de prostituição com alcance internacional, desde 2023, com Vorcaro, qur teria aplicado ao menos R$ 4,3 milhões em intermediários, casa noturna em São Paulo e mulheres de diferentes nacionalidades.

Vorcaro negou as acusações e afirmou que nunca explorou ou desrespeitou mulheres. Ele disse que a narrativa divulgada é falsa e não condiz com sua conduta, além de contestar qualquer relação com exploração sexual. (reportagem ampliada com informações da Folhapress, revista Piauí e Uol)