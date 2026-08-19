Brasil decreta luto oficial por Laura Cardoso e Glória Menezes

Atrizes históricas morreram em menos de 24 horas e receberam homenagens do governo federal

Publicado em 19/08/2026 às 12:36

Alterado em 19/08/2026 às 12:36

O Brasil cumpre três dias de luto oficial pelas mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes, duas das maiores nomes da dramaturgia nacional. Os decretos foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União na noite de terça-feira (18), após as atrizes morrerem em intervalo de menos de 24 horas.

A decisão simboliza o reconhecimento público da relevância das artistas para a cultura brasileira. Ao longo de décadas, elas construíram carreiras que ultrapassaram gerações e ajudaram a consolidar a televisão, o teatro, o cinema e o rádio como parte da memória afetiva do país.

Trajetória de Laura Cardoso

Laura Cardoso morreu aos 98 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada em seu perfil oficial no Instagram. Nascida Laurinda de Jesus Balleroni, a atriz completaria 99 anos em setembro e deixou uma trajetória marcada pela versatilidade e pela longevidade artística.

Com mais de oito décadas de carreira, Laura participou de obras em diferentes linguagens e se tornou um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Sua atuação atravessou o rádio, o teatro, o cinema e a televisão, consolidando uma presença constante na história do entretenimento no país.

Legado de Glória Menezes

Glória Menezes morreu aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família. Seu nome de batismo era Nilcedes Soares de Magalhães, e ela iniciou a carreira no teleteatro da TV Tupi, onde deu os primeiros passos para se tornar um dos grandes ícones da televisão brasileira.

Ao longo de mais de seis décadas de trabalho, Glória marcou diferentes gerações com personagens de destaque na teledramaturgia. Ela também atuou no teatro e no cinema, sendo reconhecida como uma referência da arte nacional e uma presença fundamental na história da TV no Brasil.

Homenagens do Ministério da Cultura

Em nota de pesar, o Ministério da Cultura destacou Laura Cardoso como um dos principais nomes da dramaturgia brasileira e ressaltou sua importância para a formação da cultura audiovisual do país. A pasta também lembrou a força de sua contribuição artística ao longo de toda a carreira.

Na homenagem a Glória Menezes, o ministério a descreveu como referência da teledramaturgia nacional. A nota enfatizou que sua trajetória marcou diferentes gerações e reforçou o impacto de seu trabalho em produções que ajudaram a construir a história da televisão brasileira.