Laura Cardoso, referência da TV, do cinema e do teatro, construiu carreira de mais de 70 anos

A atriz iniciou a trajetória no rádio aos 15 anos, passou pela TV Tupi e se consolidou na Globo, onde participou de novelas marcantes e recebeu prêmios no cinema.

Publicado em 18/08/2026 às 13:40

Alterado em 18/08/2026 às 13:40

Ícone da dramaturgia, Laura Cardoso viveu como quis: atuando até o fim Foto: divulgação

Laura Cardoso deixou uma trajetória marcada por personagens inesquecíveis na televisão brasileira, além de atuações de destaque no cinema e no teatro. Nascida em São Paulo, em 13 de setembro de 1927, a atriz iniciou a carreira no rádio ainda jovem e se tornou um dos nomes mais respeitados da dramaturgia nacional.

Início da carreira no rádio e estreia na televisão

Batizada Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, Laura começou a atuar aos 15 anos, em radionovelas da Rádio Cosmos. Em 1952, fez a estreia na televisão no programa Tribunal do Coração, na TV Tupi, emissora na qual consolidou parte importante de sua formação artística.

Antes de chegar à Globo, a atriz também trabalhou na Excelsior, na Record e na Cultura, acumulando experiência em diferentes fases da televisão brasileira.

Consolidação na Globo e papéis marcantes

A estreia na TV Globo aconteceu em 1981, na novela Brilhante. A partir daí, Laura Cardoso passou a integrar o elenco de produções de grande audiência e repercussão, como Pão-Pão, Beijo-Beijo, Livre para Voar, Fera Radical, Mulheres de Areia, A Viagem, Como uma Onda, Chocolate com Pimenta, O Profeta, Duas Caras, Caminho das Índias, Sol Nascente e O Outro Lado do Paraíso.

Seu último trabalho na televisão, segundo registros da imprensa, foi em A Dona do Pedaço, exibida em 2019.

Relevância no cinema brasileiro

No cinema, Laura Cardoso também construiu uma filmografia expressiva. Entre os títulos citados em levantamentos biográficos estão O outro lado da rua, Fica comigo esta noite, Primo Basílio, Muita calma nessa hora, Muita calma nessa hora 2 e De perto ela não é normal.

A atriz recebeu reconhecimento por trabalhos como Através da Janela, em 2000, e Copacabana, em 2001, com premiações importantes no circuito cinematográfico.

Legado para o teatro e para a dramaturgia brasileira

Além da televisão e do cinema, Laura Cardoso teve presença marcante no teatro, área fundamental em sua formação artística. Sua carreira atravessou gerações e ajudou a construir a história da atuação no Brasil, tornando-a um nome de referência para público, críticos e colegas de profissão.

Com uma trajetória iniciada no rádio e consolidada em diferentes meios, Laura Cardoso se firmou como uma das grandes damas da interpretação brasileira, símbolo de longevidade artística e de relevância histórica na cultura nacional.

Marcos da trajetória de Laura Cardoso

1927 — Nasce em São Paulo (SP).

— Nasce em São Paulo (SP). Década de 1940 — Inicia a carreira no rádio.

— Inicia a carreira no rádio. 1952 — Estreia na televisão na TV Tupi.

— Estreia na televisão na TV Tupi. 1981 — Entra na Globo com Brilhante.

— Entra na Globo com Brilhante. 2000 e 2001 — Recebe prêmios por trabalhos no cinema.

— Recebe prêmios por trabalhos no cinema. 2019 — Última atuação localizada na TV, em A Dona do Pedaço.

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