Morre Glória Menezes, ícone da teledramaturgia brasileira

Atriz faleceu aos 91 anos em casa, no Rio, e deixa uma carreira marcada por novelas, teatro, cinema e homenagens do meio cultural

Publicado em 18/08/2026 às 17:58

Alterado em 18/08/2026 às 19:06

Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família, que também não informou, até o momento, onde será realizado o velório. A atriz foi uma das grandes referências da teledramaturgia brasileira e construiu uma carreira que atravessou mais de seis décadas.

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, em Pelotas (RS), em 1934, ela iniciou a carreira no teleteatro da TV Tupi e fez sua primeira novela, Um Lugar ao Sol, em 1959. Ao longo da vida artística, participou de cerca de 40 produções para a televisão, além de atuar no teatro e no cinema, tornando-se um dos rostos mais conhecidos do país.

Os trabalhos que marcaram gerações

Na televisão, Glória Menezes integrou novelas de grande sucesso, como Irmãos Coragem, Brega & Chique, Rainha da Sucata, Páginas da Vida, A Favorita e Totalmente Demais, seu último trabalho na TV, exibido em 2015, quando interpretou a personagem Stelinha. No cinema, esteve em produções importantes, como O Pagador de Promessas, ao lado de Leonardo Villar.

Em 1963, durante a novela 2-5499 Ocupado, primeira telenovela diária do país, ela trabalhou com Tarcísio Meira, com quem se casou no mesmo ano. A parceria artística e afetiva entre os dois se tornou uma das mais conhecidas da televisão brasileira, com atuações conjuntas em títulos como Sangue e Areia, Rosa Rebelde, Espelho Mágico e Guerra dos Sexos.

Legado e homenagens após a morte

Glória e Tarcísio permaneceram casados por 59 anos, até a morte do ator, em 12 de agosto de 2021, em decorrência de covid-19. A atriz deixa três filhos: Maria Amélia e João Paulo, de uma união anterior, e Tarcísio Filho, do casamento com Tarcísio Meira.

Após a confirmação da morte, autoridades e instituições culturais prestaram homenagens. O governador em exercício do Rio de Janeiro afirmou que a perda entristece a cultura e a arte do país, enquanto o Ministério da Cultura destacou o legado deixado por Glória Menezes para a dramaturgia e para a memória cultural brasileira.