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TerÃ§a, 15 de de 2026

SAÃšDE

SUS registra mais de 7,5 milhÃµes de cirurgias eletivas no semestre

BalanÃ§o do governo mostra avanÃ§o na oferta de procedimentos e reforÃ§o de aÃ§Ãµes para reduzir filas na rede pÃºblica

Por JB SAÃšDE
[email protected]

Publicado em 15/09/2026 Ã s 19:22

Alterado em 15/09/2026 Ã s 19:22

. Agência Brasil

O Sistema Único de Saúde realizou mais de 7,5 milhões de cirurgias eletivas no primeiro semestre deste ano. O volume representa crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2025, com 608 mil procedimentos a mais, segundo o governo federal. O resultado reforça a trajetória de expansão observada nos últimos anos.

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o avanço ocorreu em 20 estados. Entre os maiores crescimentos estão Distrito Federal, com 31%, Sergipe, com 25%, Paraíba, com 23%, Bahia, com 20%, e Ceará, também com 20%. Amapá, Alagoas, Piauí, Roraima, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também registraram alta.

Programa reforça atendimentos e reduz espera

Parte dos procedimentos foi realizada dentro do programa Agora Tem Especialistas, que respondeu por 2,92 milhões de cirurgias entre janeiro e junho de 2026. A iniciativa busca diminuir o tempo de espera por atendimentos de média e alta complexidade no SUS.

Para isso, o programa aposta na ampliação de mutirões assistenciais, no uso de unidades móveis de saúde, na aquisição de transporte sanitário e no fortalecimento da Telessaúde. A estratégia faz parte do esforço do governo para ampliar a capacidade de atendimento em diferentes regiões do país.

Projeção é de novo recorde em 2026

O Ministério da Saúde projeta que o SUS ultrapasse 15 milhões de cirurgias eletivas em 2026, superando os 14,9 milhões registrados em 2025. A expectativa é de que a tendência de alta continue ao longo do ano, impulsionada pelas ações de expansão da rede e pela organização dos atendimentos especializados.

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