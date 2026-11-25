A passagem de uma frente fria deve aumentar as instabilidades no Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre esta quarta-feira (25) e sexta-feira (27), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sistema atmosférico, associado a áreas de baixa pressão no Oceano Atlântico e cavados na atmosfera, favorece a formação de tempestades e acumulados elevados de chuva em diferentes estados.

Em alguns pontos, os volumes podem passar de 50 milímetros em 24 horas. As áreas com maior risco incluem oeste e sudoeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, além de regiões do Rio de Janeiro, leste de São Paulo, centro e sul de Minas Gerais e sul de Goiás.

Estados sob alerta de perigo

Na quarta-feira, o Inmet colocou em aviso laranja áreas do Paraná, do sul de Mato Grosso do Sul, do centro, sul e leste de São Paulo, do sul de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. O alerta indica risco de tempestades com chuva intensa, raios e rajadas de vento.

Na quinta-feira, o cenário permanece crítico em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul. A orientação é de atenção redobrada para transtornos como alagamentos, queda de árvores e interrupções pontuais em áreas urbanas e rurais.

Temperaturas caem após a frente fria

Depois da passagem do sistema, ventos de sul e sudeste devem levar ar marítimo mais frio para o continente, derrubando as temperaturas no Sul e no Sudeste. A mudança no tempo será sentida com mais força no fim da semana, quando as máximas devem ficar mais baixas em capitais importantes.

A previsão aponta máxima de 18 graus Celsius em São Paulo e 16 graus em Curitiba na sexta-feira. No sul de Mato Grosso do Sul, também deve haver queda nas temperaturas após o avanço da frente fria.

Nordeste segue quente e Norte terá chuva localizada

Enquanto o Centro-Sul enfrenta chuva e frio, grande parte do Nordeste continuará com tempo quente e seco. As precipitações devem se concentrar no sul do Maranhão e em áreas do oeste e do sul da Bahia. Em Teresina, a temperatura pode chegar a 40 graus nesta quarta e quinta-feira.

No Norte, a chuva deve se concentrar principalmente no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Tocantins e no sul do Pará. Já parte do Pará e de Roraima deve seguir com calor intenso e pouca chuva nos próximos dias, mantendo o contraste climático entre as regiões do país.