Frente fria muda o tempo no Sul e Sudeste nesta segunda-feira

Inmet prevê chuva, trovoadas, queda de temperatura e possibilidade de geada em áreas serranas

Publicado em 22/06/2026 às 08:47

Alterado em 22/06/2026 às 12:22

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a atuação de uma frente fria nesta segunda-feira (22), alterando o tempo em parte do país. O destaque fica para o Sul, onde a instabilidade aumenta ao longo do dia, e para o Sudeste, que terá frio mais intenso em áreas de serra e no sul paulista e mineiro.

Além da chuva, o avanço da massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas, principalmente no fim do dia. Em algumas regiões, há também possibilidade de geada, sobretudo nas áreas serranas do Sul.

Sudeste terá chuva em São Paulo e Minas

No Sudeste, a previsão indica aumento de nebulosidade e chance de chuva com trovoadas em São Paulo e no Triângulo Mineiro, especialmente entre a tarde e a noite. Nessas áreas, o céu deve variar de poucas nuvens a encoberto ao longo do dia.

Nas demais localidades da região, o tempo segue mais estável, com poucas nuvens ou parcialmente nublado. As temperaturas mínimas ficam entre 8°C e 11°C nas áreas mais altas, enquanto em regiões como o litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e oeste de São Paulo os valores devem variar entre 16°C e 19°C.

Durante a tarde, o calor predomina em boa parte do Sudeste, com máximas entre 24°C e 30°C. Os maiores valores são esperados no interior de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Chuva intensa e risco de geada no Sul

Na Região Sul, a passagem da frente fria provoca aumento significativo da instabilidade, com céu encoberto e ocorrência de chuva e trovoadas ao longo do dia. Os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer no oeste do Paraná e de Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul.

A massa de ar frio já presente sobre a região ganha força e faz as temperaturas caírem entre a tarde e a noite. No Rio Grande do Sul, as máximas ficam entre 11°C e 15°C, enquanto no centro-oeste e no sul do Paraná e em áreas de Santa Catarina os termômetros devem marcar entre 16°C e 19°C.

À noite, os menores valores do dia podem variar entre 4°C e 10°C no Rio Grande do Sul, no centro-oeste e nas serras de Santa Catarina, além do sul e oeste do Paraná. Nas demais áreas do Paraná e no litoral catarinense, as temperaturas permanecem acima dos 10°C.

Norte segue com calor e pancadas isoladas

Na Região Norte, a previsão do Inmet indica pancadas de chuva isoladas no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e em áreas do oeste e norte do Pará. Já no Tocantins e nas regiões central e sudeste paraenses, o tempo permanece estável.

As mínimas ficam próximas de 24°C na maior parte da região, mas podem cair para cerca de 18°C no leste do Tocantins. As maiores máximas devem aparecer entre o sudeste do Pará e o oeste do Tocantins, onde os termômetros podem chegar a 37°C, mantendo o calor intenso em boa parte do Norte.