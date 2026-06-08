Frente fria leva temporais ao Sul e derruba temperaturas em várias capitais

Inmet alerta para chuva forte, rajadas de vento e chance de granizo no Sul do país, com previsão de frio também em outras regiões

Publicado em 08/06/2026 às 12:35

Alterado em 08/06/2026 às 12:35

O Inmet chama atenção para municípios como Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana, onde há possibilidade de chuva intensa e granizo isolado Marcelo Camargo/Agência Brasil

Temporais acompanhados por rajadas de vento e chance até de granizo estão entre as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para praticamente todo o Rio Grande do Sul, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre, além de áreas do Paraná e de Santa Catarina. A frente fria no Sul do Brasil pode provocar outros dias de instabilidade ao longo da semana, com risco de chuva forte em diferentes cidades.

O Inmet chama atenção para municípios como Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana, onde há possibilidade de chuva intensa e granizo isolado. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo encoberto durante toda a semana, com mínima de 14°C. Curitiba também segue com instabilidade e máxima prevista de 16°C.

Chuva avança por Santa Catarina e Paraná

Ainda nesta segunda-feira, as chuvas devem chegar ao oeste e ao interior de Santa Catarina, atingindo cidades como Chapecó, Concórdia, Xanxerê e Lages. No Paraná, os maiores riscos estão concentrados no oeste, sudoeste e sul do estado, incluindo Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Pato Branco. A tendência é de céu carregado e tempo instável em boa parte dessas regiões.

O cenário de instabilidade reforça o alerta para quem vive ou circula por essas áreas, já que a combinação de chuva forte, vento e possíveis quedas de granizo pode causar transtornos. A frente fria deve manter o tempo fechado e dificultar a melhora das condições ao longo dos próximos dias.

Frio e instabilidade em outras regiões do país

Além do Sul, o Inmet também prevê perigo potencial de chuvas intensas para a manhã desta segunda no Norte do país, incluindo a maior parte do Pará e do Amazonas, o Amapá e o sul de Roraima. No Sudeste, São Paulo deve ter mínima de 9°C na terça-feira, enquanto Belo Horizonte pode registrar 11°C.

No Centro-Oeste, Brasília também sentirá a queda de temperatura, com mínima de 11°C nesta segunda e 13°C na terça. De quarta a sexta-feira, a capital deve ter predomínio de muitas nuvens no céu. A previsão mostra uma mudança mais ampla no clima, com frio em capitais e chuva em diferentes regiões do Brasil.