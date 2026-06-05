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Sexta, 05 de de 2026

BEM VIVER

Inmet mantém alerta de frio com risco de geada em várias regiões do país

Queda de temperatura deve atingir 2,6 mil municípios até sábado, com possibilidade de geada em áreas de altitude do Sul e Sudeste

Por BEM VIVER
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Publicado em 05/06/2026 às 17:23

Alterado em 05/06/2026 às 17:23

. Foto: Defesa Civil do Paraná/Thiago André Costa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve nesta sexta-feira (5) o alerta amarelo, de perigo potencial, por causa da queda de temperatura nos próximos dias. O aviso começou à 0h de quinta-feira (4) e vale até as 12h de sábado (6), atingindo cerca de 2,6 mil municípios em diferentes estados do país e no Distrito Federal.

Entre as áreas mais sensíveis estão regiões de maior altitude do Sul e do Sudeste, como a Serra da Mantiqueira e a Serra Catarinense, onde há possibilidade de geada. Além do frio, algumas localidades também podem registrar neblina e nevoeiro nas primeiras horas da manhã.

Centro-Oeste tem frio pela manhã e tempo seco à tarde

No Centro-Oeste, a previsão entre quinta-feira (4) e segunda-feira (8) indica predomínio de sol, com variação de nuvens ao longo do dia. Apesar do tempo firme, a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 30% no período da tarde, principalmente em áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

As mínimas devem ficar entre 7°C e 9°C nessas áreas, podendo cair um pouco mais a partir de sexta-feira. Já no Mato Grosso, as máximas podem superar os 34°C e chegar a 36°C, mostrando grande contraste entre manhãs frias e tardes quentes.

Chuva no Norte e litoral do Nordeste

No Norte, o tempo seguirá quente e úmido até a próxima segunda-feira (8), favorecendo pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento em áreas do norte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará e Amapá. As temperaturas mínimas podem variar entre 16°C e 18°C, enquanto as máximas ficam entre 35°C e 36°C.

No Nordeste, a chuva se concentra principalmente em áreas próximas ao litoral, com destaque para o Recôncavo Baiano, o trecho entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte e o norte do Maranhão. A partir desta sexta-feira, as precipitações devem diminuir, mas ainda há previsão de pancadas no norte maranhense.

Sudeste e Sul devem ter temperaturas mais baixas

Na Região Sudeste, a umidade que chega do mar pode provocar chuva fraca no litoral entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, além de neblina ou nevoeiro. As mínimas podem chegar a 4°C em cidades do sul de Minas Gerais e em áreas da Serra da Mantiqueira e da Serra Fluminense, onde há chance de geada.

No Sul, a previsão indica pouca chuva até domingo (8) e temperaturas mínimas entre 3°C e 6°C, especialmente em cidades mais altas das serras gaúcha e catarinense. A geada fraca e localizada pode ocorrer em pontos isolados, enquanto a faixa leste da região também deve registrar neblina ou nevoeiro nas primeiras horas da manhã.

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