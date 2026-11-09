Menina de 3 anos morre baleada dentro de casa no Rio

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do disparo que atingiu a criança em Guaratiba

Publicado em 09/11/2026 às 14:16

Alterado em 09/11/2026 às 14:20

Uma menina de 3 anos morreu na manhã deste domingo (8) depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa, no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A criança ainda foi levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu ao ferimento.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital está responsável pela apuração do caso. Os pais da vítima foram ouvidos e a arma foi apreendida para análise. A principal linha de investigação é a de que o disparo tenha ocorrido de forma acidental.

Suspeita envolve a irmã da vítima

De acordo com informações preliminares colhidas por policiais militares no hospital, a mãe das meninas teria relatado que ela e o marido estavam dormindo quando foram acordados pelo som do tiro. Ao chegarem ao quarto, teriam encontrado a filha ferida, momento em que a levaram imediatamente para atendimento médico.

A suspeita inicial é de que a menina tenha sido baleada acidentalmente pela irmã, de 5 anos, enquanto as duas brincavam com a arma do pai. A mãe também teria informado aos policiais que o homem é registrado como CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, e que possui uma pistola Taurus calibre 9 milímetros.

O que dizem os dados sobre mortes acidentais

Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre janeiro de 2017 e agosto deste ano, 159 crianças de até 14 anos morreram vítimas de disparos acidentais de armas de fogo no Brasil. Em pelo menos 58 desses casos, a morte ocorreu dentro de casa, o que reforça a preocupação com a presença de armamentos em ambiente doméstico.

Outros 62 registros ocorreram em unidades de saúde, o que impede identificar com precisão o local da ocorrência. Houve ainda 31 casos em locais não identificados e apenas oito em via pública. Entre os estados com mais ocorrências nos últimos dez anos, aparecem Amazonas, Bahia, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, antes da morte registrada neste domingo em Guaratiba, haviam sido contabilizados três casos de morte de crianças por disparo acidental de arma de fogo.