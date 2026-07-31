Mais de 100 mil clientes ainda estão sem energia no Rio após vendaval

Após a tempestade, moradores, pousadas e cidades turísticas ainda enfrentam prejuízos e incertezas sobre o restabelecimento do serviço

Publicado em 31/07/2026 às 17:21

Alterado em 31/07/2026 às 17:21

Dois dias depois da passagem de um forte vendaval pelo estado do Rio de Janeiro, ainda havia um grande número de consumidores sem luz na tarde desta sexta-feira (31). Na área atendida pela Light, 80 mil clientes seguiam sem fornecimento de energia. Já na concessão da Enel Rio, outros 25 mil permaneciam no escuro.

As duas empresas atuam em regiões diferentes do estado e concentram os esforços em locais com danos mais severos. Segundo as concessionárias, o trabalho envolve desde a retirada de árvores caídas até a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica, com substituição de postes, cabos e transformadores.

Paraty vive transtornos e prejuízos

Entre as cidades mais atingidas está Paraty, onde moradores e empresários relatam dificuldades desde a quarta-feira. Na pousada administrada pela norte-americana Kristin Lena Muller, no bairro Caborê, a energia chegou a oscilar antes de cair de vez, e a situação comprometeu a operação do negócio.

Ela afirma que alimentos estragaram na geladeira, reservas precisaram ser canceladas e tarefas básicas, como lavar roupa e fazer manutenção, ficaram impossíveis. A empresária também teme o impacto na imagem da cidade turística, já que a falta de energia atinge serviços considerados essenciais por visitantes e moradores.

Prejuízos se acumulam no setor de hospedagem

A jornalista e publicitária Flávia Carrijo, vizinha da pousada, também relatou mais de 30 horas sem luz, perdas de alimentos e problemas para trabalhar online. Segundo ela, houve demora no atendimento da concessionária, mesmo após a prefeitura ter feito a limpeza de ruas com mais rapidez.

Os relatos reforçam a preocupação de quem depende do turismo local. Em uma cidade que recebe visitantes o ano inteiro, a instabilidade no fornecimento de energia afeta hospedagem, alimentação, serviços e a experiência de quem chega a Paraty.

Concessionárias falam em reconstrução da rede

A Enel Rio informou que a situação é mais grave em Niterói e Paraty, onde estão concentrados 3,5 mil clientes sem luz. A empresa diz que os casos mais complexos exigem a reconstrução de trechos inteiros da infraestrutura elétrica, danificados pela queda de árvores de grande porte.

Já a Light afirmou ter montado uma força-tarefa com mais de 2 mil profissionais trabalhando continuamente. De acordo com a companhia, os danos atingiram principalmente a Zona Oeste e a Baixada Fluminense, com destaque para bairros como Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio.

Rio permanece em estágio 2

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio manteve o município em estágio 2 nesta sexta-feira devido às ocorrências ainda em andamento. O Sistema Alerta Rio informou que a entrada de ventos úmidos do oceano segue influenciando o tempo na capital.

A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, ventos moderados e temperaturas estáveis, com mínima de 15°C e máxima de 29°C. Enquanto isso, equipes seguem atuando para normalizar o serviço nas áreas mais afetadas pelo vendaval. (com informações da Agência Brasil)