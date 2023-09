Após acordo, CCJ da Alerj engaveta projeto que visa extinção da UERJ

O polêmico Projeto de Lei que visa extinguir a Uerj, amplamente reverberado ao longo desta semana, foi novamente engavetado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ao menos até o fim deste ano.

A matéria foi retirada da pauta após um acordo entre o líder do governo na Casa, o deputado estadual Dr. Serginho (PL), o correligionário e autor do PL, Anderson Moraes (PL), e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Amorim (PTB).

O projeto sustenta, entre outros pontos, que a Uerj é um dos órgãos estaduais que causa maior impacto no orçamento estadual, “concentrando milhões de reais do pagador de imposto numa estrutura pesada e com resultados contestáveis”.

Na justificativa, o bolsonarista também cita o “nítido aparelhamento ideológico de víes socialista na Universidade, com clara censura ao pensamento acadêmico de outras linhas de visão de mundo”.