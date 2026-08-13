Trump anuncia saída de Karoline Leavitt da Casa Branca

Porta-voz deixará o cargo no fim do mês para se dedicar à família, mas seguirá ligada ao grupo político de Trump

Publicado em 12/08/2026 às 16:09

Alterado em 13/08/2026 às 09:49

Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (12) que Karoline Leavitt deixará o cargo de porta-voz da Casa Branca no final do mês. Segundo o presidente, a decisão partiu da própria assessora, que quer dedicar mais tempo à família e aos filhos pequenos.

Leavitt, de 28 anos, é mãe de um menino de 2 anos e de uma recém-nascida de três meses. Trump afirmou que compreende e respeita a escolha, destacando que ela seguirá próxima de seu grupo político em outra função.

Papel político após a saída

Mesmo fora da função oficial na Casa Branca, Leavitt deve continuar como uma das principais conselheiras externas de Trump. O presidente disse que ela seguirá como voz influente dentro do Partido Republicano, especialmente na preparação para as eleições de meio de mandato, em novembro.

No anúncio, Trump elogiou a atuação da porta-voz e classificou seu trabalho como excepcional. Ele também afirmou que Leavitt foi uma líder importante na Casa Branca e uma das melhores ocupantes do cargo na história.

Trajetória e reação de Leavitt

Karoline Leavitt ganhou destaque como uma apoiadora leal de Trump e ficou conhecida pelo tom firme nas coletivas de imprensa, nas quais frequentemente rebateu jornalistas de forma incisiva. Sua presença ajudou a reforçar a comunicação política do governo.

Após o anúncio, Leavitt publicou uma mensagem no X agradecendo ao presidente pela oportunidade. Ela disse que servir como porta-voz da Casa Branca foi uma honra e uma aventura de uma vida, reforçando a gratidão pelas experiências vividas no cargo.

O movimento ocorre em meio a uma fase de forte atenção à campanha republicana, com Trump tentando manter mobilizada a base conservadora enquanto prepara a disputa legislativa e reage a uma agenda marcada por temas econômicos e de governabilidade.

Nos bastidores, a saída também remete a outras mudanças importantes no posto, como quando Sean Spicer, porta-voz de Donald Trump, renuncia ao cargo na Casa Branca.

Trump também tem intensificado o tom político em torno do pleito, ao dizer que coisas ruins podem acontecer se os republicanos perderem as eleições de meio de mandato.

Em paralelo, a estratégia partidária busca preservar a influência do ex-presidente sem transformar cada disputa local em um referendo direto sobre sua imagem, como aponta a discussão interna sobre o reposicionamento dos republicanos.

Embora deixe a função formal, Leavitt deve seguir como uma das vozes mais próximas do entorno de Trump, mantendo peso na comunicação e na articulação do partido para os próximos meses.