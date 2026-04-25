Republicanos reformulam a estratégia de meio de mandato: as políticas de Trump, mas menos Trump

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Publicado em 25/04/2026 às 09:57

Alterado em 25/04/2026 às 10:02

Com os preços da gasolina nos EUA em alta, a aprovação do presidente Donald Trump em baixa e a guerra com o Irã se arrastando, os republicanos estão recalibrando seu plano antes das eleições de meio de mandato, de novembro.



A estratégia? Buscar aproveitar o poder de participação de Trump sem transformar as disputas em um referendo sobre um presidente cada vez mais impopular.

Em uma reunião a portas fechadas esta semana com altos funcionários conservadores da campanha, os conselheiros políticos de Trump – incluindo a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, o chefe político James Blair e o pesquisador Tony Fabrizio – apresentaram um plano para que os candidatos promovam cortes de impostos dos republicanos e políticas de combate à inflação, segundo quatro pessoas familiarizadas com a reunião.

Mas os republicanos querem evitar fazer do próprio Trump o foco da campanha, já que os estrategistas temem que sua queda política possa prejudicar candidatos em disputas competitivas para o Congresso. O partido de Trump enfrenta uma batalha difícil para manter sua maioria na Câmara dos Representantes e um risco crescente de perder o controle do Senado.



Entre alguns operadores republicanos, aumenta a preocupação de que a presidência de Trump – e seu poder político – estejam ficando sem combustível, segundo três pessoas, além de outra experiente fonte republicana da campanha, que falou sob condição de anonimato.

Trump parece atolado em um impasse com o Irã, com esforços militares e diplomáticos ficando muito aquém de desnuclearizar a República Islâmica e reabrir o Estreito de Ormuz após dois meses de guerra.

O aumento dos preços da gasolina – a média nacional está próxima de US$ 4 por galão, segundo a Associação Automobilística Americana (AAA) – ameaça neutralizar as novas políticas tributárias do "One Big Beautiful Bill Act" (projeto de diminuição de impostos dos republicanos), a principal conquista legislativa do segundo mandato de Trump.



Apenas 36% dos americanos aprovam o desempenho de Trump no trabalho, o menor desempenho de seu mandato atual, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos. E muitos americanos, incluindo alguns republicanos, têm algumas preocupações com o temperamento e a lucidez mental do presidente de 79 anos após uma série de reações explosivas.



Os democratas "vão tentar nacionalizar a eleição e dizer que somos meros endossadores para Trump", disse um estrategista político do mundo Trump à Reuters. "Precisamos sair disso e mostrar raça por raça por que somos a melhor escolha."

Dentro da operação política do presidente, o entusiasmo permanece forte de que Trump seja um mensageiro eficaz. Kiersten Pels, secretário de imprensa nacional do Comitê Nacional Republicano, disse que Trump continuará sendo "o motor mais poderoso" da participação dos eleitores conservadores nas eleições de meio de mandato, e que os candidatos republicanos estão ansiosamente buscando seu endosso.



A porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, disse que Trump é o "líder inequívoco do Partido Republicano e está comprometido em manter a maioria republicana no Congresso".



ÊNFASE EM QUESTÕES LOCAIS, NÃO EM TRUMP

Durante reunião realizada na segunda-feira (20) no que antes era o luxuoso hotel de Trump, em Washington, hoje Waldorf Astoria, a equipe do presidente pediu aos convidados que assinassem acordos de confidencialidade, e previu que os republicanos venceriam uma eleição de redistritamento no dia seguinte na Virgínia. O clima era otimista, disseram as pessoas familiarizadas com a reunião.



Detalhes da reunião vazaram imediatamente. Um dia depois, os eleitores da Virgínia aprovaram o novo mapa congressional que os democratas desenharam para favorecer seu partido em novembro.



"Se as pessoas que apresentam essa abordagem estão confiantes em relação à Virgínia e forem derrotadas na Virgínia, você tem que se perguntar: eles estão confiantes demais em relação ao pacote todo?" perguntou uma das pessoas familiarizadas com a reunião.

Alguns insiders republicanos são rápidos em apontar que as eleições de meio de mandato estão a meses de distância, e que muita coisa pode mudar antes que os eleitores cheguem às urnas. Se as hostilidades armadas com o Irã diminuírem, os preços da gasolina podem cair e a inflação pode esfriar de forma mais ampla.



"O pânico é que as pessoas estão olhando para as coisas agora, mas acho que a chave é projetar onde isso pode estar durante o verão, e ainda está muito fluido", disse David McIntosh, presidente do Club for Growth, alinhado a Trump.



À medida que se aproxima o ciclo eleitoral, os republicanos planejam promover Trump como o porta-estandarte do partido e como a figura que, em sua frase frequentemente repetida, transformou os EUA em "o país mais quente do mundo."



Wiles disse em dezembro que os republicanos iriam virar o manual tradicional das eleições de meio de mandato colocando Trump "na cédula", em vez de manter o presidente em exercício à distância.

Agora, falou, esse plano é menos atraente. Os republicanos buscarão enfatizar questões locais em vez da lealdade ao presidente, acrescentou.



"A política mudou", disse outra pessoa familiarizada com a reunião. "Em janeiro, nacionalizar a corrida ao redor dele fazia algum sentido.



"Os eleitores não sentem que o presidente está fazendo o suficiente para tornar suas vidas mais baratas, mas ainda acreditam que os republicanos querem fazer isso", disse a fonte.



O estrategista do Trumpworld acrescentou que a baixa popularidade do Partido Democrata dá aos republicanos um contraponto eficaz para contrastar ideias políticas.



O apoio vacilante de Trump, porém, pode dar aos democratas terreno fértil para associar candidatos republicanos às deficiências do presidente, deixando alguns operadores conservadores de campanha céticos quanto à abordagem política da Casa Branca.



Após fazer campanha em 2024 como crítico de "guerras estúpidas" e se intitular como um "presidente da paz", Trump agora supervisiona a maior operação militar dos EUA desde a invasão do Iraque em 2003.

Críticos dizem que a administração Trump demonstrou pouca consideração sobre como o Irã responderia ao ataque conjunto EUA-Israel ou às vastas consequências econômicas, incluindo um choque global sem precedentes no fornecimento de energia e a ameaça de uma recessão financeira mundial.



A decisão de Trump na terça-feira de estender indefinidamente o que originalmente era um cessar-fogo de duas semanas foi amplamente vista como um recuo, com Teerã mantendo seu controle sobre o Estreito de Ormuz e o compromisso com um programa nuclear.



Aaron David Miller, ex-negociador do Oriente Médio tanto para administrações democratas quanto republicanas, disse que o Irã acredita ter influência no vital canal de embarque de petróleo e também pode suportar mais sofrimento econômico do que Trump.



"Os iranianos acham que a tolerância de Trump a um preço econômico e político é limitada", disse Miller, especialista do Carnegie Endowment for International Peace. "Eles estão dispostos a esperar que ele desista."