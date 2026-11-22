O papa Leão XIV almoçou neste domingo (22) com cerca de 1,3 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. O encontro ocorreu na Sala Paulo VI, no Vaticano, em um gesto ligado à 10ª Jornada Mundial dos Pobres e marcado pela proximidade com os participantes.

O almoço reuniu convidados em um ambiente de convivência e partilha, reforçando a mensagem de atenção aos mais necessitados. A iniciativa também deu continuidade ao espírito da jornada, que busca chamar atenção para a realidade da pobreza e partilha de solidariedade.

Mensagem de fraternidade antes da refeição

Antes do encontro, Robert Prevost destacou que gostaria que a ocasião fosse entendida como um sinal de um estilo de vida cotidiano. Segundo ele, a proposta é valorizar a partilha fraterna e evitar que alguém fique sozinho diante da necessidade.

A fala do pontífice deu o tom do almoço e conectou o evento a uma reflexão mais ampla sobre solidariedade. A ideia apresentada foi a de transformar gestos simbólicos em atitudes permanentes no dia a dia da sociedade e da Igreja.

Cardápio simples e clima de acolhimento

O cardápio servido aos convidados incluiu canelones de ricota e espinafre, além de um ensopado de carne e sobremesa. A refeição foi preparada para receber o grupo em um momento de acolhimento e convivência no Vaticano.

A celebração ocorreu no contexto da Jornada Mundial dos Pobres, celebrada no último domingo (15), quando o papa estava no Peru, durante a terceira etapa de sua viagem pela América do Sul. O encontro deste domingo reforçou a dimensão concreta da iniciativa, unindo mensagem pastoral e ação solidária. (com Ansa)