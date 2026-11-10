Tenda VIP para missa do Papa em Buenos Aires gera controvérsia na Argentina Link copiato

Espaço luxuoso abrigou autoridades, empresários e celebridades

Publicado em 10/11/2026 às 17:14

Alterado em 10/11/2026 às 17:15

A missa presidida por Leão XIV em Buenos Aires reuniu cerca de 2,5 milhões de fiéis e se tornou um dos eventos religiosos mais marcantes da viagem do pontífice pela América do Sul. No entanto, a celebração passou a ser discutida também no campo político e institucional por causa da montagem de uma tenda VIP de alto luxo para autoridades, empresários, celebridades e modelos.

A estrutura exclusiva foi instalada no Monumento aos Espanhóis e reuniu cerca de 4 mil convidados institucionais e 400 personalidades escolhidas pelas administrações da Presidência da Nação e do Governo da Cidade de Buenos Aires. Entre os presentes estavam nomes como Pampita Ardohain e Valeria Mazza, o que aumentou a visibilidade da área reservada e da repercussão em torno do evento.

Críticas da Igreja e reação política

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram buffet gourmet, mobiliário sofisticado, decoração floral elaborada e banheiros com acabamentos em mármore e metais nobres. O contraste com a mensagem de austeridade, justiça social e atenção aos pobres defendida por Leão XIV motivou forte indignação entre setores da Igreja Católica argentina.

Um religioso próximo ao papa Francisco classificou a estrutura como um contrassenso e afirmou que ela representava o oposto da mensagem transmitida pelo pontífice. Ele também criticou o fato de Leão XIV não ter passado pelo local nem cumprimentado os doadores ligados ao espaço reservado.

Pedido de auditoria e questionamentos sobre gastos

Na Câmara dos Deputados, o caso levou à apresentação de um pedido oficial de auditoria e acesso à informação pública. O deputado Esteban Paulón, do Partido Socialista, afirmou que o custo total da visita de Leão XIV à Argentina chegou a US$ 30 milhões, sendo quase US$ 9 milhões destinados à infraestrutura da missa no Monumento aos Espanhóis.

A deputada Marcela Pagano, hoje rompida com a gestão Javier Milei, também criticou o uso de verbas públicas no espaço restrito. Segundo ela, enquanto parte do público enfrentava longas filas, a área VIP recebeu tratamento de luxo pago pelo Estado.

Contratos, organização e reclamações da imprensa

A organização do evento ficou a cargo de uma unidade especial criada na Secretaria-Geral da Presidência, chefiada por Karina Milei, ampliando a responsabilidade do governo federal na montagem e na gestão da celebração. Paulón também questionou a contratação direta da produtora DF Entertainment, associada à Live Nation, e a escolha da empresa Tech Security SRL para os serviços de segurança privada.

Paralelamente, a Associação de Correspondentes Estrangeiros da República Argentina denunciou desorganização e afirmou que mais de 300 jornalistas credenciados, entre repórteres locais e internacionais, foram impedidos de acessar a cobertura. Até o momento, o governo federal e a Secretaria de Imprensa de Buenos Aires não se pronunciaram sobre os custos da estrutura VIP.

Em declaração à televisão local, Jorge Macri disse que talvez fosse possível oferecer apenas água e café no espaço VIP, mas afirmou que era necessário receber o corpo diplomático. A resposta, porém, não reduziu a pressão por explicações sobre os gastos e os critérios adotados na organização do evento. (com informações da Ansa)