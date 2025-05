Agostiniano mais ou menos? Leão XIV reabre apartamento papal de Palácio Apostólico

Palácio foi rejeitado por Francisco, que o julgava muito suntuoso

Publicado em 11/05/2025 às 13:06

Alterado em 11/05/2025 às 13:06

O papa Leão XIV reabriu na manhã deste domingo (11) os aposentos papais do Palácio Apostólico, removendo os selos colocados após a morte de Jorge Bergoglio, na tarde de 21 de abril.

A informação foi revelada em comunicado divulgado pela Sala de Imprensa do Vaticano, no final da primeira oração do Regina Coeli recitada pelo novo pontífice na Loggia delle Benedizioni, no balcão central da Basílica de São Pedro.

Segundo a nota, a reabertura ocorreu na presença do camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell; do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, do substituto para Assuntos Gerais, Edgar Peña Parra; do secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, Paul Richard Gallagher; e do regente da Casa Pontifícia, Leonardo Sapienza.

Entre as incógnitas que acompanham a nomeação de Leão XIV como sumo pontífice está também a escolha que o novo líder da Igreja Católica fará em relação à sua residência. Recentemente, fontes vaticanas relataram que Robert Francis Prevost, 69, seguirá vivendo no Palazzo del Sant'Uffizio, em Roma, no decorrer do início de seu pontificado.

O religioso americano mora no edifício, construído durante os anos 1500, desde 2023, quando assumiu a liderança do Dicastério para os Bispos.

As fontes ainda mencionaram que Leão XIV aguardará a conclusão das obras de reforma do Palácio Apostólico, onde historicamente residem os Papas, mas que foi recusado por Francisco, para tomar uma decisão definitiva sobre qual acomodação usará. (com Ansa)