Homem é preso por ameaça de morte ao papa Leão XIV na Argentina

A SIDE informou que o suspeito foi identificado e detido em menos de 24 horas após uma denúncia anônima

Publicado em 08/11/2026 às 16:02

Alterado em 08/11/2026 às 16:12

O papa está em viagem pela América do Sul Foto: Ansa/AFP

Um argentino de 49 anos foi preso em Pilar, na região metropolitana de Buenos Aires, acusado de ameaçar de morte o papa Leão XIV. A detenção foi anunciada pela Secretaria de Inteligência da Nação (SIDE), que informou ter agido a partir de uma denúncia anônima recebida às vésperas da chegada do pontífice ao país.

Segundo as autoridades, a investigação avançou rapidamente e, em menos de 24 horas, foi possível identificar, localizar e prender o suspeito. O canal TN informou que ele seria um trabalhador da construção civil.

Como a investigação avançou

A polícia e os serviços de inteligência chegaram ao homem por meio de uma série de operações que incluíram investigações online, vigilância e interceptações telefônicas. A apuração começou ainda durante a passagem de Leão XIV pelo Uruguai, iniciada na sexta-feira (6) e encerrada neste domingo.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre o conteúdo exato das ameaças, mas trataram o caso como prioridade por envolver a segurança do chefe da Igreja Católica em um momento de viagem internacional.

Agenda de Leão XIV na Argentina

Leão XIV desembarca na tarde deste domingo na Argentina, onde deve permanecer até quarta-feira (11). Além de Buenos Aires, a programação inclui compromissos em Claypole, Córdoba e Luján.

A viagem chama atenção também pelo simbolismo histórico: a última visita de um pontífice ao Uruguai e à Argentina ocorreu há quase 40 anos, com São João Paulo II, entre 1987 e 1988.