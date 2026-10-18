Papa Leão XIV reaparece após cirurgia e retoma atividades aos poucos

O papa Leão XIV conduziu a oração do Angelus neste domingo (18), em sua primeira aparição pública após receber alta do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma. Aos 71 anos, o pontífice deixou o hospital no sábado (17), depois de passar por uma cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito, onde havia sido identificado um tumor maligno.

Primeira aparição após a alta

Pontualmente ao meio-dia, Leão XIV apareceu na janela do Palácio Apostólico, com vista para a Praça São Pedro, e foi recebido com aplausos por uma multidão de fiéis. Com voz firme e expressão tranquila, leu o texto preparado para a ocasião e agradeceu à equipe médica responsável pelo tratamento, além de todas as pessoas que rezaram por sua recuperação.

Em sua fala, o papa afirmou que retomará gradualmente suas atividades, com apoio divino e das orações dos fiéis. Ele também disse que a experiência o aproximou ainda mais de pessoas que enfrentam doenças e situações de enfermidade, reforçando um tom de gratidão e reflexão diante do período delicado que viveu.

Avaliação médica e recuperação

A liberação hospitalar ocorreu após o diretor da Direção de Saúde e Higiene do Vaticano, Luigi Carbone, e o chefe da equipe de cirurgia torácica, Stefano Margaritora, avaliarem que os exames e o quadro clínico permitiam a alta. Segundo a equipe, a recuperação segue de forma satisfatória, sem sinais de impedimento para a continuidade do acompanhamento médico.

Margaritora também declarou à imprensa do Vaticano que, do ponto de vista clínico, não há restrições para uma eventual viagem do Santo Padre à América Latina, prevista para o período de 6 a 17 de novembro. O roteiro inclui Uruguai, Argentina e Peru, país onde Leão XIV atuou como missionário e bispo durante vários anos.

Viagem à América Latina segue em análise

Entre os compromissos previstos está uma visita a Cusco, cidade situada a cerca de 3.350 metros de altitude. A condição exige atenção especial, já que o ar rarefeito reduz a disponibilidade de oxigênio e pode influenciar o planejamento da agenda papal.

O diagnóstico de câncer havia sido divulgado na terça-feira anterior, quando o Vaticano informou que um nódulo no pulmão do pontífice precisaria ser removido. A notícia surpreendeu fiéis e membros da Igreja, principalmente porque Leão XIV é conhecido por sua boa condição física. (com informações da Agência Ansa)