Boletim médico confirma adenocarcinoma pulmonar em Leão XIV

Equipe do Gemelli detalha a intervenção, a técnica videoassistida e a evolução imediata após a cirurgia

Publicado em 13/10/2026 às 19:08

Alterado em 13/10/2026 às 21:56

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou nesta terça-feira que a cirurgia pulmonar do papa Leão XIV foi concluída com sucesso no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma. Segundo o comunicado, a intervenção transcorreu conforme o planejado e o pontífice já retornou ao quarto para iniciar o protocolo pós-operatório.

Antes de entrar na unidade médica, Leão XIV foi visto sereno, sorrindo para a imprensa e para os fiéis que estavam na entrada do hospital. O gesto foi interpretado como um sinal de tranquilidade em meio à preocupação com o estado de saúde do líder da Igreja Católica.

Diagnóstico confirmado durante a operação

O boletim médico divulgado pelo Gemelli informou que a cirurgia foi feita para remover um adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão. O exame histológico intraoperatório confirmou o diagnóstico que já era suspeitado a partir dos exames realizados antes do procedimento.

De acordo com a equipe médica, a operação foi realizada por técnica videoassistida e teve como objetivo garantir um procedimento radical. O lobo inferior do pulmão direito foi removido, sem registro de complicações durante a intervenção.

Recuperação e reação internacional

Após a cirurgia, o papa despertou normalmente e permaneceu em observação antes de voltar ao apartamento no 10º andar do hospital. Os médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora relataram que o quadro evoluiu de forma estável logo após o procedimento.

A notícia mobilizou fiéis e autoridades em diferentes países. No Peru, paróquias organizaram rosários e vigílias em oração pela recuperação do pontífice. Já na Argentina, o governo divulgou uma mensagem desejando pronta recuperação e manifestando apoio ao religioso americano.

Gemelli, hospital de referência para papas

O Hospital Policlínico Agostino Gemelli tem longa tradição no atendimento a papas e já recebeu tratamentos de figuras como São João Paulo II e o papa Francisco. O centro médico é uma das principais referências da Santa Sé para cuidados de saúde em Roma.

No caso de Leão XIV, a internação e a cirurgia ocorreram em meio a dias de apreensão sobre seu estado clínico. A confirmação de que o procedimento foi bem-sucedido trouxe alívio a religiosos e seguidores que acompanhavam a situação com atenção. (com informações da Agência Ansa)