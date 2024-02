Alimentos e fortalecimento da saúde pulmonar

Publicado em 26/02/2024 às 07:43

Alterado em 26/02/2024 às 07:43

A sua saúde pulmonar é o melhor indicativo de longevidade, portanto, é algo que você precisa fazer bastante atenção.

Após os 40 anos, a função pulmonar começa a declinar, com maior ou menor velocidade dependendo de fatores ambientais como exposição a poluentes e hábitos de vida, em especial a dieta, atividade física e tabagismo.

Portanto, é fundamental enfatizar na sua dieta os melhores alimentos que ajudam a proteger e evitar o envelhecimento precoce dos seus pulmões.

São eles:

Polifenois

São uma classe de mais de 8.000 compostos produzidos por plantas, divididos em flavonoides e não flavonoides, dependendo da sua estrutura química, que se dividem em:

Flavonoides são os compostos como catequinas, epicatequinas, proantocianidinas, taninos condensados, antocianinas e quercetina.

Não-flavonoides o mais conhecido é o resveratrol, mas esta categoria também inclui álcoois fenólicos e elagitaninos.

Apresentam ação antioxidante e anti-inflamatório, além de reduzirem riscos de doenças crônicas.

Trata-se de compostos que geram as cores vibrantes, às frutas, vegetais, sementes que reduzem o risco de:

- hipertensão

- diabetes

- doenças cardíacas

- disfunção erétil

- câncer

- agregação plaquetária

- osteoporose

- disfunção cerebral

Antocianidina e proteção da saúde pulmonar

Ajudam a retardar os sintomas desfavoráveis da doença pulmonar obstrutiva crônica e manifestações do envelhecimento do sistema respiratório.

Lembre-se que a partir dos 30 anos, é quando começa o declínio da função pulmonar.

Esta situação de declínio mais rápido depende de fatores, tais como:

- alimentação refinada industrializada, carnes de animais confinados.

- falta de atividade física

- tabagismo

- exposição a poluentes

- patologias associadas

De acordo com estudo publicado na American Journal of Clinical Nutrition, em 2016, avaliou-se 463 adultos com idade média de 44 anos. Os parâmetros de avaliação relacionavam à dieta de cada um e um teste de espirometria (mede o volume de ar que você pode exalar após uma inspiração profunda).

Os participantes que ingeriam mais antocianinas tiveram um melhor resultado quando comparados com os outros que não ingeriam.

A conclusão dos autores do estudo é que a população em geral poderia se beneficiar com o consumo de mais frutas ricas nesses flavonoides, como:

– morangos, cerejas, mirtilos, cranberries, ameixas, framboesas, groselhas pretas, melancia, amoras, pêssegos, peras, maçã, cacau,

- pimentão, tomates, repolho roxo, batatas roxas

- chá preto, verde, branco e oolong

E o principal e único alimento que contém todos os polifenois (flavanoide e não-flavanoides) são as uvas roxas, vermelhas e brancas, especialmente quando passam pelo processo de fermentaçã.

Portanto, lembre-se que o vinho de qualidade contém todos esses elementos integrados, agindo em conjunto, potencializando seus benefícios terapêuticos além de neutralizar o efeito desfavorável do álcool.

Para isso, consuma o vinho como “prescrição médica”, ou seja, com moderação (1 taça por dia para mulheres e 2 taças por dia para homens), ou de acordo com orientação do seu médico.

Assim você certamente estará melhorando também a sua saúde pulmonar.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357