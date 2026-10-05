Trump chama desempenho de Flávio Bolsonaro de grande vitória

Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (5) que a liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições brasileiras foi uma “grande vitória”. A declaração foi feita a jornalistas em frente à Casa Branca, em Washington, pouco antes de o republicano embarcar para Nebraska. Segundo ele, o resultado foi apertado, mas impressionante.

O presidente dos Estados Unidos vinha adotando cautela ao comentar o pleito. Em uma publicação no Truth Social, chegou inclusive a confundir o Brasil com a Índia ao elogiar a rapidez da apuração, mas corrigiu a mensagem minutos depois. Dias antes da votação, Trump havia dito apenas que acompanhava o processo “bem de perto”, sem declarar apoio formal a nenhum candidato.

Marco Rubio fala em segundo turno esperado

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também comentou o resultado nesta segunda-feira. Em fala breve, afirmou que todos já esperavam a ida da disputa para o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Para ele, o desfecho da primeira etapa estava dentro do previsto.

Rubio disse ainda que será preciso acompanhar como as próximas movimentações eleitorais vão se desenrolar. A fala reforçou a atenção do governo americano ao cenário político brasileiro em meio à definição da disputa presidencial.

Votação apertada e retomada do atendimento dos EUA

Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu pouco mais de 56 milhões de votos, cerca de 47% dos válidos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve pouco mais de 45%, o que levou a eleição ao segundo turno.

Além das declarações políticas, embaixada e consulados dos Estados Unidos retomaram o atendimento após um alerta. O episódio ocorreu em meio ao aumento da repercussão internacional sobre a eleição brasileira e às reações de autoridades americanas ao resultado.