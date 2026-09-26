Na Place de la Concorde: Leão XIV pede fé viva e pública aos católicos franceses

Papa celebrou missa histórica em Paris e destacou jovens, famílias e novos convertidos

Publicado em 26/09/2026 às 17:37

Alterado em 26/09/2026 às 17:37

Leão XIV realizou primeira missa de um pontífice na França em 18 anos neste sábado Foto: Ansa/AFP

O papa Leão XIV exortou os católicos franceses a irem além de uma fé vivida apenas no âmbito privado. A mensagem foi feita neste sábado (26), durante a missa celebrada na Place de la Concorde, em Paris, a primeira de um pontífice na capital francesa desde Bento XVI, em 2008.

Ao falar aos fiéis, o papa pediu que eles redescubram um horizonte de esperança e deixem a fé transbordar para a vida cotidiana. Segundo ele, cabe aos católicos levar consolo onde predominam o desânimo e a aridez espiritual, fortalecendo também valores como verdade, paz, fraternidade e justiça.

Famílias e santos franceses

Leão XIV citou figuras marcantes da história religiosa da França, como São Francisco de Sales e Santa Joana Jugan, para reforçar a importância de uma presença cristã ativa na sociedade. Ele também pediu às famílias francesas que, apesar das dificuldades, perseverem com coragem em suas missões.

O pontífice destacou ainda que muitas pessoas continuam se dedicando à vida, à família e à construção de uma sociedade mais justa. Para ele, essa disposição mostra que a fé pode seguir atuando como força de renovação dentro das comunidades e das paróquias.

Jovens, catecúmenos e novos fiéis

Ao se dirigir aos jovens, Robert Prevost elogiou o entusiasmo, o dinamismo e a alegria deles nas comunidades cristãs. O papa afirmou que os jovens são “a Igreja de hoje”, em um momento em que cresce o número de batismos no catolicismo na França.

Leão XIV também mencionou catecúmenos e neófitos, pessoas que iniciaram recentemente a caminhada de fé e conversão. Ele desejou que o Espírito Santo os torne testemunhas prontas para espalhar a civilização do amor ao redor.

Missa histórica em Paris

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, cerca de 800 mil fiéis acompanharam a celebração na Place de la Concorde. A missa marcou a última atividade do papa em Paris antes de seguir para Lourdes ainda no mesmo dia, encerrando uma etapa de sua viagem de quatro dias à França.