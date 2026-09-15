Melania Trump e Joesley Batista entram no centro de polêmica sobre carne nos EUA

Artigo do New York Times relaciona a amizade entre a primeira-dama e o empresário brasileiro a decisões que podem favorecer a JBS

Publicado em 15/09/2026 às 13:22

Alterado em 15/09/2026 às 17:15

Um artigo de opinião publicado pelo The New York Times colocou a amizade entre Melania Trump e o empresário brasileiro Joesley Batista no centro de uma discussão sobre a decisão da Casa Branca de ampliar o acesso do mercado americano a carne estrangeira de baixo custo.

Segundo o texto, a relação entre a primeira-dama dos Estados Unidos e o bilionário da JBS teria sido relevante para abrir portas na administração Trump. A informação já havia sido mencionada no livro Regime Change, de Maggie Haberman e Jonathan Swan, e foi retomada por Eric Schlosser, autor de Fast Food Nation, em um artigo sobre o poder da indústria de fast food.

Encontros na Casa Branca e discussão sobre tarifas

De acordo com os jornalistas citados, a proximidade pessoal teria ajudado Batista a conseguir reuniões na Casa Branca, inclusive um encontro com Donald Trump em agosto. Entre os temas discutidos estariam as tarifas sobre importação de carne e mudanças nas regras que aumentaram o acesso de empresas americanas a cortes estrangeiros mais baratos.

Esses produtos, muitas vezes congelados e de menor valor, podem ser misturados a cortes americanos mais gordurosos, sendo usados na produção de carne moída e, sobretudo, de hambúrgueres. A medida foi vista como favorável à JBS e provocou reação de agricultores e produtores dos Estados Unidos.

Reação do setor agrícola e impacto político

A decisão da Casa Branca ocorre em meio às promessas de Trump de priorizar os produtores americanos, o que aumentou as críticas à abertura para a carne importada. Para o setor agrícola, a ampliação do acesso a produtos estrangeiros representa pressão adicional sobre um mercado já sensível a custos e concorrência.

O artigo não detalha os motivos da amizade entre Batista e Melania. Ainda assim, o caso passou a alimentar suspeitas sobre influência política e interesses empresariais em um tema estratégico para a indústria alimentícia dos Estados Unidos.

O que mais se sabe sobre a aproximação

Em janeiro, a emissora brasileira Band revelou que Joesley Batista teria se oferecido para financiar um filme sobre a vida de Melania Trump. Segundo a reportagem, o projeto teria surgido durante a campanha eleitoral de 2024 e sido concretizado no ano seguinte, com o objetivo de fortalecer as relações com a Casa Branca.

A combinação entre política, negócios e interesses comerciais fez o episódio ganhar repercussão internacional, especialmente pelo peso da JBS no mercado global de carnes e pelo contexto de disputa em torno da política agrícola americana.