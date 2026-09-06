Nepal resgata duas pessoas 10 dias após inundações e reacende esperanças

Equipes de socorro localizaram um chinês e uma idosa em áreas atingidas pela tragédia no Himalaia

Publicado em 06/09/2026 às 11:06

Alterado em 06/09/2026 às 11:09

Equipes de socorro no Nepal retiraram com vida, nesse sábado (5), um cidadão chinês de dentro de um túnel e uma idosa de sua casa parcialmente submersa, 10 dias após a inundação catastrófica que devastou a região da fronteira com a China. Os dois casos reforçaram a expectativa de encontrar mais sobreviventes entre os milhares de desaparecidos após as enxurradas de 26 de agosto.

O trabalhador chinês, identificado apenas como Luhaitao, foi localizado a 225 metros de profundidade no túnel do projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1, no distrito de Rasuwa. Ele foi retirado consciente por uma equipe formada por militares nepaleses e especialistas estrangeiros, e seu estado de saúde ainda estava sendo avaliado após o resgate.

Idosa é levada de helicóptero para Katmandu

Horas depois, a Polícia do Nepal resgatou Chandrika Shrestha, de 64 anos, que estava soterrada em sua casa no distrito de Nuwakot. Segundo a agência AFP, ela foi transportada de helicóptero para receber tratamento na capital, Katmandu. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram a residência com os andares inferiores cobertos por lama espessa e apenas parte da estrutura ainda visível.

Na sexta-feira (4), outros dois trabalhadores nepaleses já haviam sido salvos com vida em um túnel de uma hidrelétrica na mesma região, indicando que ainda havia possibilidade de encontrar pessoas presas em estruturas atingidas pela inundação.

Balanço da tragédia no Nepal e no Tibete

De acordo com a agência nepalesa de gestão de desastres, o número de mortes confirmadas no país chegou a 1.344, enquanto cerca de 5 mil pessoas continuam desaparecidas, entre elas centenas de funcionários de usinas hidrelétricas afetadas pela enxurrada. No vizinho Tibete, a China informou 31 mortos e 531 desaparecidos.

A tragédia foi provocada pelo colapso de uma geleira no Himalaia. Grandes blocos de gelo se desprenderam e arrastaram rochas, árvores, sedimentos e a água de lagos represados nas montanhas, varrendo assentamentos inteiros e deixando um cenário de destruição em uma das áreas mais altas e vulneráveis do planeta. (com informações da Ansa)