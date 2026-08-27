Nepal atualiza balanço das inundações e busca por desaparecidos continua em Rasuwa

Autoridades mantêm operações de resgate na região fronteiriça com a China, onde estrangeiros, militares e policiais estão entre os sumidos.

Publicado em 27/08/2026 às 18:41

Alterado em 27/08/2026 às 18:41

As inundações repentinas que atingiram o Nepal seguem deixando um rastro de destruição na região de Rasuwa, próxima à fronteira com a China. As autoridades mantêm as operações de busca e resgate, enquanto o número de mortos e desaparecidos continua sujeito a atualização.

Balanço da tragédia

Segundo a Polícia do Nepal, o total de mortos chegou a 359 na atualização oficial mais recente localizada, divulgada às 17h desta quinta-feira (27). Já a Autoridade Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres informou 910 desaparecidos.

Entre os desaparecidos estão 517 cidadãos estrangeiros, além de 44 militares e 28 policiais, o que amplia a dimensão internacional e institucional do desastre.

Buscas seguem na área afetada

As equipes concentram esforços em áreas atingidas pela enchente e por fluxos de detritos, com atenção especial a pontes, estradas e pontos de acesso prejudicados pela força da água. O portal da Polícia do Nepal mantém registros atualizados de pessoas desaparecidas e corpos não identificados.

Números seguem em atualização

O caso tem apresentado mudanças ao longo do dia, com veículos internacionais citando balanços distintos conforme novas informações chegam das autoridades. A Associated Press, por exemplo, informou uma atualização com 389 mortos e mais de 460 feridos, enquanto a Reuters havia divulgado números menores em etapa anterior do acompanhamento.

Essa variação reforça que o balanço ainda é dinâmico e pode mudar à medida que o trabalho de resgate avança e novas vítimas são localizadas.

Monções elevam o risco no Nepal

O NDRRMA alertou para a necessidade de maior atenção durante o período de monções, quando aumentam os riscos de enchentes, deslizamentos e fluxos de detritos. A tragédia em Rasuwa reacende a preocupação com a vulnerabilidade de comunidades e estruturas na região montanhosa.

Região fronteiriça é a mais afetada

A área atingida fica próxima à fronteira Nepal-China, o que dificulta o acesso de equipes de emergência e amplia o impacto sobre moradores, trabalhadores e estrangeiros que estavam na região. As autoridades ainda não detalharam completamente a extensão dos danos por distrito.

Com a continuidade das operações, o governo nepalês e os órgãos de resposta a desastres devem divulgar novos balanços nas próximas horas.