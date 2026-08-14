OEA enviará observadores às eleições de outubro no Brasil

A Organização dos Estados Americanos (OEA) informou que enviará observadores internacionais para acompanhar o andamento das eleições gerais de outubro no Brasil. A missão estará presente nos dois turnos e deve percorrer locais de votação, além de manter reuniões com autoridades brasileiras ao longo do processo eleitoral.

Acordo formaliza a presença da missão

O entendimento que permite a atuação dos observadores no país foi assinado nesta quinta-feira (13) pelo secretário-geral da OEA, Albert Ramdim, e pelo representante do Brasil na organização, Benoni Belli. A participação de missões estrangeiras em pleitos brasileiros é uma prática comum dentro de acordos de cooperação internacional.

De forma recíproca, autoridades brasileiras também são enviadas ao exterior para acompanhar eleições em outros países. Segundo a OEA, esta será a quinta vez que a entidade enviará representantes ao Brasil, em uma atuação iniciada nas eleições presidenciais de 2018.

O que a OEA viu na última eleição

Na eleição presidencial de 2022, a organização concluiu que o processo ocorreu com ordem e normalidade. Agora, o retorno da missão reforça a rotina de acompanhamento internacional do pleito brasileiro e amplia a presença de observadores em mais uma disputa nacional.

Outras entidades também confirmaram presença

Além da OEA, já confirmaram o envio de observadores a União Europeia, o Parlamento do Mercosul (Parlasul), a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore), a Liga dos Estados Árabes e a Rede dos Órgãos Jurisdicionais de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Rojae-CPLP).

A presença dessas delegações indica um acompanhamento internacional mais amplo do processo eleitoral, com representantes de diferentes blocos e instituições observando a votação, o funcionamento das urnas e a organização do pleito no país. (com informações da Agência Brasil)