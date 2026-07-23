Maduro recorre ao tribunal de Nova York em caso de tráfico

Defesa tenta derrubar a operação americana que levou o presidente venezuelano e Cilia Flores para os EUA

Publicado em 23/07/2026 às 18:29

Alterado em 23/07/2026 às 18:29

Nicolás Maduro retorna ao tribunal de Nova York nesta quarta-feira (22) para mais uma audiência no processo em que responde por acusações de tráfico internacional de drogas. A expectativa é que a defesa volte a contestar a operação conduzida pelos Estados Unidos que retirou o presidente venezuelano do poder e o levou ao país.

Maduro, de 63 anos, e a primeira-dama Cilia Flores, de 69, estão presos em uma unidade no Brooklyn desde janeiro. Na ocasião, forças americanas realizaram uma operação em Caracas, capturaram o casal durante a madrugada e o transferiram para Nova York. Os dois se declararam inocentes das acusações.

Tese da defesa

O governo do presidente Donald Trump afirma que a captura fez parte de uma “operação cirúrgica de aplicação da lei” relacionada a um processo criminal aberto há seis anos. Já Maduro sustenta que é um prisioneiro de guerra e classifica a ação como sequestro, tentando derrubar a legalidade da operação.

Essa disputa jurídica é um dos pontos centrais da audiência, já que a defesa tenta enfraquecer a base do processo e questionar a forma como a prisão foi executada. A argumentação pode influenciar os próximos passos do caso no tribunal americano.

Acusações e possíveis penas

Segundo promotores americanos, o presidente venezuelano participou de uma conspiração para enviar milhares de toneladas de cocaína aos Estados Unidos com o apoio de autoridades venezuelanas e de chefes do tráfico. Caso um júri considere que houve envolvimento nessa operação, Maduro e Cilia Flores poderão receber pena de prisão perpétua.

O processo envolve acusações graves e mantém o líder venezuelano no centro de uma disputa política e judicial entre Caracas e Washington. A audiência desta quarta-feira pode ajudar a definir a condução do caso, enquanto a defesa insiste em contestar a captura e a legitimidade da acusação.