Rússia expulsa diplomatas italianos em resposta a Roma

Moscou justificou decisão com base no 'princípio da reciprocidade'

Publicado em 20/07/2026 às 17:45

Alterado em 20/07/2026 às 18:43

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (20) a expulsão do adido militar italiano em Moscou, Vittorio Parrella, e de seu assistente, Davide D'Aprile. A decisão foi apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores russo como uma resposta direta à medida adotada pelo governo da Itália contra dois funcionários russos em Roma.

Segundo o comunicado, os dois representantes italianos foram declarados personae non gratae e deverão deixar a Federação Russa em até três dias. Moscou afirmou ter agido com base no princípio da reciprocidade, após o que chamou de exigências infundadas feitas por Roma em relação à retirada de integrantes da embaixada russa na Itália.

Como começou a crise entre Moscou e Roma

Mais cedo, o governo italiano havia anunciado a expulsão dos diplomatas russos depois de convocar o encarregado de negócios Giovanni Scopa. A decisão italiana ocorreu após suspeitas de atividades de espionagem contra a segurança nacional do país, envolvendo dois adidos militares da Embaixada da Rússia em Roma.

O episódio ampliou a tensão entre os dois governos e levou a uma reação imediata de Moscou. Para o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, a resposta russa foi tomada “sem justificativa” e representou um “ato flagrante de retaliação”.

Retaliação e impacto diplomático

A troca de expulsões marca mais um capítulo de desgaste nas relações diplomáticas entre Rússia e Itália. O movimento reforça o clima de desconfiança entre os dois países, que já vinham se confrontando publicamente desde o início de julho, quando Roma determinou a saída dos dois adidos russos.

Com a nova decisão, a crise passa a ser tratada como um caso de retaliação mútua, em que cada governo tenta responder às ações do outro sem sinal de recuo imediato. Até agora, nenhum dos lados indicou disposição para encerrar o impasse. (com informações da Ansa)