Giorgia Meloni presta juramento como nova primeira-ministra da Itália

A líder de extrema direita Giorgia Meloni prestou juramento neste sábado (22), horário local, e tornou-se a nova premiê da Itália, menos de um mês após a vitória de sua coalizão conservadora nas eleições de 25 de setembro.

Além de Meloni, todos os 24 ministros do novo governo também fizeram o ato solene perante ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal, em Roma.

O companheiro da deputada, Andrea Giambruno, e sua filha Ginevra acompanharam o juramento. Agora, a expectativa é de que amanhã (23) seja realizada a transferência de poderes entre Mario Draghi e Meloni, além da primeira reunião do conselho de ministros.

Como manda a praxe, o presidente italiano, Sergio Mattarella, convocou a deputada ao Palácio do Quirinal na última sexta-feira (21) para encarregá-la de formar o novo governo depois de um ciclo de reuniões com todos os partidos representados no Parlamento.

"Desta vez o tempo foi curto, não passou nem um mês desde a data das eleições e isso foi possível devido à clareza do resultado eleitoral", disse ele.

Primeira mulher premiê na Itália e a primeira líder de extrema direita a governar o país desde a Segunda Guerra Mundial, Meloni apresentou uma lista de ministros com integrantes de seu partido Irmãos da Itália (FdI), da legenda de ultradireita Liga, de Matteo Salvini, que irá liderar o Ministério de Infraestrutura, e o conservador Força Itália (FI), de Silvio Berlusconi.

O FdI é herdeiro da extinta legenda pós-fascista Movimento Social Italiano (MSI), e a própria primeira-ministra encarregada já expressou opiniões simpáticas a Mussolini em sua juventude.

Hoje, no entanto, tenta se vender como uma líder moderada e responsável, tendo abandonado inclusive a proposta de tirar a Itália da zona de euro.

Ainda assim, construiu sua trajetória política com um discurso anti-migrantes, e uma de suas bandeiras é impor um bloqueio militar no Mediterrâneo para impedir a chegada de deslocados internacionais.

No poder, Meloni promete respeitar as regras orçamentárias da União Europeia e manter a política externa de Mario Draghi, incluindo o apoio incondicional à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

Nos últimos dias, declarações de Berlusconi alinhadas ao Kremlin já criaram uma saia justa para Meloni, que deu um ultimato ao ex-premiê, afirmando que quem não se alinhar à UE e à Otan "não poderá fazer parte do governo".

'Será um governo de alto nível', declara Meloni



A líder de extrema direita Giorgia Meloni, encarregada pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, de formar o novo governo, afirmou nesta sexta-feira (21) que seu executivo será de "alto nível" e trabalhará para responder às urgências dos cidadãos.



"Aceitei, do presidente da República, Sergio Mattarella, a incumbência de formar o novo governo e apresentei a lista de ministros. Um executivo de alto nível que trabalhará rapidamente para responder às urgências da nação e dos cidadãos", escreveu Meloni no Twitter.



Mais cedo, antes de se reunir com os presidentes da Câmara, Lorenzo Fontana, e do Senado, Ignazio La Russa, Meloni conversou por telefone com o então premiê da Itália, Mario Draghi, segundo sua assessoria de imprensa.



Além disso, a nova premiê recebeu felicitações do líder do partido de centro Ação, Carlo Calenda, que enfatizou que será "oposição".



"Parabéns a Giorgia Meloni. Ter uma primeira-ministra que lutou bravamente para chegar sozinha ao Palazzo Chigi ainda é uma grande mudança para a Itália. Seremos a oposição. Mas desejamos sucesso para a Itália", enfatizou Calenda no Twitter.



Por sua vez, o novo ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini, da Liga, garantiu que terá "cinco anos juntos para mudar a Itália".

UE parabeniza Meloni por ser 1ª premiê mulher da Itália



A União Europeia parabenizou a nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que prestou juramento perante ao presidente Sergio Mattarella neste sábado (22).

"Parabéns a Giorgia Meloni pela sua nomeação como presidente do Conselho Italiano, a primeira mulher a ocupar este cargo. Estou pronta e feliz por trabalhar em conjunto com o novo governo de forma construtiva para responder aos desafios que nos esperam", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no Twitter.

Já a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, felicitou a líder da extrema direita e do partido Irmãos da Itália (FdI) e enfatizou que a Europa precisa da Itália.

"Parabéns a Giorgia Melon, a primeira mulher premiê na Itália. A Europa enfrenta enormes desafios. Vamos ajudar nossos cidadãos e apoiar a Ucrânia permanecendo unidos e determinados. A Europa precisa da Itália", afirmou ela, desejando "bom trabalho" e enfatizando que "juntos vamos superar todas as dificuldades".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, por sua vez, lembrou que Meloni "assume o cargo de primeira premiê da Itália" e garantiu que ambos vão trabalhar juntos "em benefício da Itália e da UE".

"Aguardo você no Conselho Europeu para trabalharmos juntos pelo bem da União Europeia", acrescentou ele.

Meloni é a primeira mulher premiê na Itália e a primeira líder de extrema direita a governar o país desde a Segunda Guerra Mundial. Ela prestou juramento hoje ao lado de seus ministros do FdI, da legenda de ultradireita Liga, de Matteo Salvini, e do conservador Força Itália (FI), de Silvio Berlusconi.

Após o rito solene no Palácio do Quirinal, em Roma, Meloni e todos os ministros de seu gabinete posaram para a habitual foto com o chefe de Estado e, em seguida, houve uma breve troca de cumprimentos. (com agência Ansa)