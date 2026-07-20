EUA e Irã intensificam ataques e elevam tensão no Estreito de Ormuz

A escalada militar já provoca sirenes, explosões de petroleiros e alta no preço do petróleo

Publicado em 20/07/2026 às 12:08

Alterado em 20/07/2026 às 12:08

As forças americanas voltaram a atacar o Irã pelo nono dia consecutivo, em meio à crescente preocupação com a segurança da navegação no Estreito de Ormuz. A tensão aumentou depois que Teerã informou que dois petroleiros haviam explodido ao tentar cruzar a região, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo.

A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter atingido aeronaves e estruturas militares americanas em diferentes pontos do Oriente Médio, incluindo Jordânia, Kuwait e Síria. Ao mesmo tempo, sirenes soaram no Barein e o Exército do Kuwait disse estar interceptando drones em meio ao ataque iraniano, ampliando o clima de alerta regional.

Ormuz no centro da crise energética

O conflito se intensificou após o colapso de um cessar-fogo provisório assinado há cerca de um mês, aprofundando a disputa pelo controle do estreito. O Comando Central dos EUA declarou ter iniciado uma nova onda de ataques para enfraquecer a capacidade iraniana de atingir embarcações comerciais, enquanto o governo americano insiste que o Irã ameaça uma via navegável internacional.

Do lado iraniano, a agência Tasnim relatou que mísseis dos EUA atingiram cidades como Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr e Bandar Imam Khomeini. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos continuarão os ataques enquanto Teerã atacar a navegação global, embora Washington diga manter aberta a possibilidade de uma solução diplomática.

Impacto sobre navios, petróleo e infraestrutura

O governo do Kuwait informou que uma usina de dessalinização foi atacada pelo segundo dia seguido, provocando incêndio e reforçando as acusações de agressão contra infraestrutura civil. Em paralelo, o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido relatou uma embarcação em chamas próximo à costa de Omã, sem confirmação imediata da causa.

A Guarda Revolucionária também disse que dois petroleiros explodiram após tentarem atravessar uma rota considerada insegura em Ormuz. O número de navios que cruzaram o estreito caiu no domingo, e o preço do petróleo subiu cerca de 2%, superando US$ 90 o barril, pressionado pelo risco de interrupção no abastecimento energético.

Baixas e prolongamento do conflito

Nos Estados Unidos, as Forças Armadas informaram mais uma morte de militar no norte do Iraque durante a remoção de material explosivo de um drone iraniano abatido. Com isso, o total de militares americanos mortos desde o início da guerra chegou a 17, com mais de 420 feridos.

O conflito começou após ataques dos EUA e de Israel ao Irã com o objetivo de neutralizar programas nucleares e de mísseis e enfraquecer aliados regionais de Teerã. Desde então, a guerra já matou milhares de pessoas, principalmente no Irã e no Líbano, e segue ampliando o risco de contaminação econômica e geopolítica em toda a região. (com informações da Reuters)