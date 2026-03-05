Irã ataca petroleiro dos EUA no Golfo e lança drones no Azerbaijão

Paralelamente, explosões atingiram Teerã e seus subúrbios após ofensiva de Israel

Publicado em 05/03/2026 às 08:06

Alterado em 05/03/2026 às 11:20

Israel e Irã lançaram nova onda de ataques em 6º dia de conflito Foto: Epa/Ansa

.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quinta-feira (5) que um míssil atingiu um petroleiro com bandeira dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, segundo comunicado divulgado pela televisão estatal.

O ataque ocorre no sexto dia da guerra regional, intensificando a tensão no Oriente Médio.

De acordo com a nota oficial, a embarcação "foi atingida por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está atualmente em chamas". O comunicado, no entanto, não trouxe mais detalhes.

O incidente ainda não foi confirmado de forma independente e acontece em um momento em que o braço militar do regime iraniano afirma ter "controle total" do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio global de petróleo.

Até o momento, não se sabe o nome do navio atingido, e o governo dos Estados Unidos ainda não se pronunciou oficialmente. Caso seja confirmado, o ataque representará uma nova escalada na guerra iniciada no último sábado (28), quando Estados Unidos e Israel lançaram ofensivas contra o Irã.

Simultaneamente à ação contra o petroleiro, o Irã também teria lançado ataques com drones contra o espaço aéreo do Azerbaijão.

Segundo a imprensa local, um dos dispositivos explodiu em um prédio no Aeroporto Internacional de Nakhichevan, enclave estratégico situado entre Turquia, Armênia e Irã.

A agência de notícias estatal azerbaijana APA informou que os drones restantes caíram "em outros lugares" do país, sem fornecer mais detalhes. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram danos extensos e colunas de fumaça preta.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, além do drone que atingiu o aeroporto de Nakhchivan — localizado a poucos quilômetros da fronteira com o Irã —, outro caiu perto de uma escola na vila de Shakarabad.

A pista do aeroporto de Nakhchivan também foi danificada em vários pontos após os ataques, devido a destroços de um drone que caíram na área, segundo relatos de um correspondente da imprensa local.

Irã e Azerbaijão são países vizinhos, e suas relações são marcadas por tensões e interesses divergentes. Uma das principais preocupações de Teerã é a cooperação entre Azerbaijão e Israel em áreas como energia, comércio e segurança.

A República Islâmica também se opõe ao projeto do chamado "Corredor de Zangezur", que pretende ligar o território do Azerbaijão ao enclave de Nakhchivan por meio da província armênia de Syunik, próxima à fronteira iraniana.

Paralelamente, diversas explosões atingiram Teerã e seus subúrbios ocidentais nesta manhã, após Israel anunciar novos ataques aéreos contra o território iraniano.

A agência de notícias Fars relatou uma explosão na zona oeste da capital, enquanto os jornais Shargh e Iran noticiaram ao menos uma ofensiva em Karaj, cidade situada na região metropolitana de Teerã.

Por sua vez, o Irã afirmou ter lançado mísseis contra o quartel-general de forças curdas no Curdistão iraquiano, segundo a mídia estatal.

"Alvejamos o quartel-general de grupos curdos que se opõem à revolução no Curdistão iraquiano com três mísseis", afirmou um comunicado militar citado pela agência de notícias IRNA em seu canal no Telegram.

Desde o início da ofensiva israelense-americana contra Teerã, a região autônoma do Curdistão — que abriga tropas americanas — tem sido alvo frequente de ataques com drones, a maioria interceptada pelas defesas aéreas.

Nas últimas horas, também foram ouvidos fortes estrondos em Jerusalém. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os sons estavam relacionados a "mísseis lançados do Irã". (com Ansa)