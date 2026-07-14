ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Terça, 14 de de 2026

MUNDO

Meloni sofre derrota apertada em votação sobre sistema eleitoral na Itália

Premiê italiana lamentou resultado da votação na Câmara dos Deputados

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 14/07/2026 às 16:09

Alterado em 14/07/2026 às 16:34

Giorgia Meloni, a premiê italiana Foto: Ansa

A coalizão da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, sofreu uma dura derrota nesta terça-feira (14) na Câmara dos Deputados, em uma votação sobre um projeto de lei que altera o sistema eleitoral do país. A proposta, apoiada pelo Irmãos da Itália e pelos aliados de centro-direita, foi rejeitada por apenas um voto, em um escrutínio secreto que terminou em 188 a 187.

O que previa a emenda

A emenda permitiria que os eleitores indicassem na cédula o nome de um ou mais parlamentares. Pelo texto, se um partido conquistasse mais de um assento em determinado colégio eleitoral, o primeiro eleito seria escolhido pela legenda, enquanto as demais vagas seguiriam a preferência do eleitorado. A oposição classificou a ideia como uma tentativa de criar “preferências fictícias”, já que o cabeça de lista teria a eleição praticamente assegurada.

Os críticos também apontaram risco de retrocesso para a igualdade de gênero, argumentando que a proposta poderia permitir listas lideradas apenas por homens. Após o resultado, deputados da oposição entoaram gritos de “eleições” e “renúncia”, ampliando a pressão política sobre o governo.

Troca de acusações no Parlamento

O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, líder do Movimento 5 Estrelas, afirmou que o governo tentava “mudar as regras do jogo” e acusou Meloni de enganar os italianos com uma emenda considerada fraudulenta. Já Elly Schlein, secretária do Partido Democrático, pediu que a premiê “reconheça seu fracasso” e deixe o cargo, para dar lugar a um governo capaz de enfrentar os problemas do país.

Segundo a oposição, a votação foi também um recado contra a postura da chefe de governo, que estaria disposta a concentrar poder e enfraquecer adversários políticos. A derrota ocorreu no meio da discussão das emendas a um projeto de reforma eleitoral e aprofundou o clima de confronto em Roma.

Reforma eleitoral e impacto político

O plano de Meloni é substituir o modelo atual, que combina voto proporcional e distrital, por um sistema 100% proporcional com prêmio de maioria para a coalizão que alcançar 42% dos votos. Nesse cenário, a aliança em primeiro lugar receberia 70 cadeiras extras na Câmara e 35 no Senado, garantindo maioria para governar mesmo sem atingir metade dos votos.

Para a oposição, a iniciativa faz parte de uma estratégia para aumentar as chances de vitória do governo nas eleições previstas para meados de 2027. Depois da derrota, Meloni afirmou nas redes sociais que a esquerda votou em bloco contra a medida, mas reconheceu que também houve ausências entre os aliados. Ela disse que a emenda foi rejeitada por um voto e lamentou a oportunidade perdida para o povo italiano. (com informações da agência Ansa)

Tags:

brasil

camara dos deputados

eleições

Giorgia Meloni

internacional

itália

notícias

oposição

parlamento

parlamento italiano

pedido

Reforma Eleitoral

sistema eleitoral

Deixe seu comentário