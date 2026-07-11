Irã promete vingança pela morte de Khamenei, e Trump ameaça destruir o país

Mojtaba Khamenei afirmou que a vingança pela morte de seu pai é inevitável, enquanto Donald Trump respondeu com ameaça de destruição total do Irã

Publicado em 11/07/2026 às 11:00

Alterado em 11/07/2026 às 11:20

Mojtaba Khamenei afirmou, em mensagem divulgada neste sábado, 11, que a vingança pelo assassinato de seu pai é inevitável. Segundo ele, a resposta é uma vontade da nação iraniana e será levada adiante, independentemente de sua presença pessoal ou da de outras autoridades.

Esta foi a primeira declaração do líder supremo desde o funeral de Ali Khamenei, morto em ataques dos Estados Unidos e de Israel. A fala reforça o clima de escalada no conflito e indica que Teerã não pretende recuar diante das pressões externas.



Iranianos juram se vingar de Trump Foto: AFP

Trump faz ameaça de resposta total

Na sexta-feira, 10, Donald Trump respondeu com uma ameaça direta ao Irã. Em sua rede social, a Truth Social, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o país seria “destruído completamente” caso tentasse ou conseguisse assassiná-lo.

Trump disse ainda que ordens já foram dadas e que as Forças Armadas americanas estão prontas para agir por um período de um ano, com possibilidade de extensão. Em sua mensagem, ele afirmou que milhares de mísseis estariam apontados para a República Islâmica, com novos disparos prontos para ocorrer imediatamente, se a ameaça fosse concretizada.

Nova escalada no conflito

A tensão aumentou ainda mais após reportagem do The Wall Street Journal afirmar que Israel teria descoberto indícios de um novo plano do Irã para assassinar o presidente americano. A publicação disse ter confirmado a informação com fontes próximas ao assunto.

O episódio marca mais uma escalada na guerra entre Washington e Teerã, que nesta semana viu o rompimento do cessar-fogo e uma série de novos ataques. Com informações da AFP, o cenário segue instável e sem sinais de trégua no curto prazo.