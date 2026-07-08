ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 08 de de 2026

MUNDO

JUSTIÇA MANDA TRUMP PAGAR 5,8 MILHÕES DE DÓLARES POR ESTUPRO DE COMISSÁRIA DE BORDO DENTRO DE LOJA. ELE NEGA TER COMETIDO O CRIME

O júri concluiu em 2023 que Trump abusou sexualmente e difamou Carroll. Desde então, ele vem recorrendo, sem sucesso

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 08/07/2026 às 16:45

Alterado em 08/07/2026 às 16:45

A escritora E. Jean Carroll deixa o 2º Tribunal de Apelações dos EUA Foto: Reuters/Adam Gray

Um juiz federal dos Estados Unidos autorizou nesta quarta-feira (8) o pagamento de quase US$ 5,8 milhões a E. Jean Carroll, em cumprimento a um veredito civil de 2023 no qual um júri considerou Donald Trump responsável por abuso sexual e difamação. A decisão foi tomada pelo juiz distrital Lewis Kaplan, em Manhattan.

Decisão libera valor retido em custódia

O montante estava depositado em custódia enquanto Trump recorria da sentença. Com a recusa da Suprema Corte dos EUA, em 29 de junho, de assumir o caso, o juiz determinou a liberação do dinheiro, que corresponde ao valor original de US$ 5 milhões acrescido de juros. Nenhum dos nove ministros apresentou dissidência.

Na petição apresentada na terça-feira (7), os advogados de Trump afirmaram que Carroll deveria aguardar uma nova análise da Suprema Corte dos EUA antes de receber a indenização. Eles alegaram que o presidente sofreria uma perda irreparável se o dinheiro fosse doado por Carroll, como ela já declarou que pretende fazer, tornando a recuperação dos recursos improvável.

Trump tenta novo recurso na Suprema Corte

Trump protocolou nesta quarta-feira um novo pedido para que a Suprema Corte reavalie seu recurso. A defesa afirma que um pagamento agora poderia prejudicar o ex-presidente caso o tribunal aceite revisar novamente o caso, algo raro depois de uma negativa inicial.

Os advogados também disseram que liberar a indenização antes de uma definição final enfraqueceria a confiança pública no processo judicial, em meio a críticas sobre suposta instrumentalização política da Justiça.

Disputa judicial entre Trump e Carroll se arrasta há anos

Carroll, de 82 anos, e Trump, de 80, travam uma batalha judicial há quase sete anos. O caso começou depois que ela afirmou publicamente que foi estuprada por Trump por volta de 1996, em um camarim da loja Bergdorf Goodman, em Manhattan. Trump nega as acusações e diz que Carroll inventou a história para promover suas memórias.

Em outro processo, um júri diferente determinou em janeiro de 2024 que Trump pagasse US$ 83,3 milhões a Carroll por declarações feitas em 2019, durante seu primeiro mandato. Em setembro, o 2º Tribunal de Apelações dos EUA recusou anular essa decisão, e Trump também pretende recorrer desse caso à Suprema Corte dos EUA.

Carroll afirma que Trump tenta adiar os processos para evitar responsabilização. Já a defesa do ex-presidente sustenta que uma eventual vitória em recurso poderia alterar a base do veredito de US$ 5 milhões, atualmente liberado para pagamento. (com informações da agência Reuters)

Tags:

abuso sexual

crime

de

Difamação

donald trump

E. Jean Carroll

escritora

estupro

indenização

Justiça dos EUA

Suprema Corte dos EUA

veredito civil

Deixe seu comentário