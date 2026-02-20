Suprema Corte dos EUA decide contra as tarifas de Trump

...

Publicado em 20/02/2026 às 12:50

Alterado em 20/02/2026 às 14:19

Os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, em decisão de 6 a 3, confirmaram a sentença de um tribunal inferior de que o uso dessa lei de 1977 pelo presidente republicano excedeu sua autoridade.

Os três juízes que decidiram a favor das tarifas de Trump foram Brett Kavanaugh, Samuel Alito e Clarence Thomas.

A Suprema Corte chegou à sua conclusão em um desafio judicial movido por empresas afetadas pelas tarifas e 12 estados dos EUA, a maioria governados pelos democratas, contra o uso sem precedentes dessa lei por Trump para impor unilateralmente os impostos de importação.

O litígio na Suprema Corte consiste em três processos judiciais separados, que foram consolidados para fins de argumentos orais.

Um dos desafios foi trazido por uma empresa familiar de brinquedos, a Learning Resources, que conta com cerca de 500 funcionários.

Outro foi movido pelo Liberty Justice Center, um escritório de advocacia de interesse público, em nome de um grupo de pequenas empresas, incluindo um distribuidor de vinhos chamado V.O.S. Selections.

O terceiro caso foi aberto por 12 estados dos EUA: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Novo México, Nova York, Oregon e Vermont.

O caso chegou à Suprema Corte depois que tribunais inferiores decidiram que Trump havia excedido sua autoridade ao impor tarifas sob uma lei destinada apenas a ser usada em emergências nacionais.

A administração Trump recorreu ao principal órgão judiciário dos EUA após o Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA e o juiz distrital Rudolph Contreras, sediado em Washington, decidirem contra ele.

A decisão dos juízes foi redigida pelo presidente do Supremo Tribunal, John Roberts.

Roberts, citando uma decisão anterior da Suprema Corte, escreveu que "o presidente deve 'apontar para autorização do Congresso clara' para justificar sua extraordinária afirmação do poder de impor tarifas", acrescentando: "Ele não pode".

Ele escreveu que, se o Congresso tivesse a intenção de conceder ao presidente "o poder distinto e extraordinário de impor tarifas, teria feito isso expressamente — como tem feito consistentemente em outros estatutos tarifários".

"O poder de 'regular...' importação' não preenche essa lacuna", escreveu Roberts, citando o texto da lei que Trump alegou ter justificado suas tarifas amplas.

Pequenas empresas querem reembolso

Uma coalizão de mais de 800 pequenas empresas chamada "We Pay the Tariffs" aplaudiu a decisão da Suprema Corte como uma "vitória tremenda" para pequenas empresas que pagaram bilhões de dólares em tarifas.

Pediu à administração Trump que implemente um processo de reembolso "completo, rápido e automático".

"Uma vitória legal não significa nada sem alívio real para as empresas que pagaram essas tarifas. A única ação responsável da administração agora é estabelecer um processo de reembolso rápido, eficiente e automático que devolva o dinheiro das tarifas para as empresas que pagaram", disse o diretor executivo do grupo, Dan Anthony.

"Pequenas empresas não podem se dar ao luxo de esperar meses ou anos enquanto atrasos burocráticos acontecem, nem podem arcar com litígios caros só para recuperar dinheiro que foi ilegalmente cobrado delas em primeiro lugar. Esses negócios precisam do dinheiro de volta agora."

